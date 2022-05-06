小吃店轉型接16億標案！高登董事劉緯澤親上火線：虧錢也想救台灣

▲高登環球生醫公司董事長劉緯澤 。（圖／記者李毓康攝）

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

指揮中心日前向22家廠商採購快篩試劑，其中提供1700萬劑的「高登環球生醫公司」遭踢爆前身是資本額200萬的小吃店；對此，高登環球董事長劉緯澤今(6日)下午召開記者會說明。

針對外界質疑「小吃店搖身變成生醫公司」，劉緯澤表示，原本該小吃店是由太太營業，而自己則是擔任法人，後來時間到了、太太累了將店收掉，他才將這個牌轉做醫療器材相關，變更成生醫公司。

關於16億標案一事，劉緯澤說，原本參與招標過程中，自己只是200萬資金的公司，後昶虹國際董事長林俊輝介入協助，由林董負責資金部分，而他則負責與韓國原廠洽談。

劉緯澤強調，自己都有依照程序，也有取得醫療器材販賣許可業、並拿到許可證，後拿文件申請快篩EUA，歷經50天才通過核可，這部分也有退件、補件，並沒有所謂的特權。

▲劉緯澤秀出藥商許可執照與韓國原廠授權書。（圖／記者李毓康攝，下同）



劉緯澤說，當初接到指揮中心邀請，要開快篩會議，現場邀了11家廠商，由指揮中心發放問卷，請廠商自行填寫可以如何供貨(快篩試劑)、到貨、額度等，甚至海外運費、包含清關、及送到各縣市衛生局費用都包含在內，要廠商自負。

「我不知道怎麼寫，所以當下沒有交，印象中那時有6、7家廠商當場交卷。」劉緯澤說，後來與韓國原廠詳談過程中，還有很多細節都沒討論完，但指揮中心又一直變動，後來成本還需納入0.5％的毀損率，造成標案結果一定虧損，隨後又爆發此次事件，考量造成社會觀感不佳，林董想幫但也不知該如何幫下去，只能尊重出資方意見，選擇無法幫助指揮中心解決問題。

針對外界傳出公司人去樓空、懷疑是空殼公司一事，劉緯澤解釋，公司現階段準備要做轉型，疫情前就在計畫裝修，但一直沒有找到合適的設計師，所以先找工人過來拆，慢慢將東西移出去，等裝修好才要搬回。

劉緯澤說，自己與林董私交沒有很深，兩人是透過朋友介紹才認識，一起做過幾次生意這樣而已，對於國民黨說他「斷尾求生」，劉緯澤也反駁，若是如此今天自己也不會出面站在這說明，真的是因整件事指揮中心給的時間很短，後面還有善尾的工作，拖了幾天才出來，真的跟政治沒有關係。

此外，對於先前涉及詐欺口罩商300萬一案，劉緯澤則說，整起事件先前已在松山分局偵查隊做過說明了，自己只是引薦，如果這樣涉嫌詐欺的話，「我也不知道該怎麼說。」對於外界有指控他將中國製口罩混充台製醫療藉口罩販售，劉緯澤強調，沒有這回事，自己都有買賣合約，全案已進入司法階段，不多做說明。

劉緯澤表示，對於國民黨的抹黑指控，多多少少會感到不高興，自己只是看到台灣現在每天確診2、3萬例，剛好自己又有證照，且昶虹也願意出資，能幫就儘量幫，事實上以1700萬劑快篩來說，當然希望目標價格可壓在95元以下，但若再加上0.5%毀損率，結果一定是賠錢，林董知道後也認為，只要能夠救台灣，即便是虧錢也願意做，但現在事情爆成這樣，「我也不知道怎麼談下去」。