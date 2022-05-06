　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小吃店轉型接16億標案！高登董事劉緯澤親上火線：虧錢也想救台灣

▲▼高登環球生醫公司因投標政府快篩採購標案成為焦點，另有口罩商控訴公司董事長疑似涉嫌詐欺，高登董事長劉緯澤下午親自出面說明 。（圖／記者李毓康攝）

▲高登環球生醫公司董事長劉緯澤 。（圖／記者李毓康攝）

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

指揮中心日前向22家廠商採購快篩試劑，其中提供1700萬劑的「高登環球生醫公司」遭踢爆前身是資本額200萬的小吃店；對此，高登環球董事長劉緯澤今(6日)下午召開記者會說明。

針對外界質疑「小吃店搖身變成生醫公司」，劉緯澤表示，原本該小吃店是由太太營業，而自己則是擔任法人，後來時間到了、太太累了將店收掉，他才將這個牌轉做醫療器材相關，變更成生醫公司。

關於16億標案一事，劉緯澤說，原本參與招標過程中，自己只是200萬資金的公司，後昶虹國際董事長林俊輝介入協助，由林董負責資金部分，而他則負責與韓國原廠洽談。

劉緯澤強調，自己都有依照程序，也有取得醫療器材販賣許可業、並拿到許可證，後拿文件申請快篩EUA，歷經50天才通過核可，這部分也有退件、補件，並沒有所謂的特權。

▲▼ 高登環球生醫公司因投標政府快篩採購標案成為焦點，另有口罩商控訴公司董事長疑似涉嫌詐欺，高登董事長劉緯澤下午親自出面說明，秀出藥商許可執照與韓國原廠授權書。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 高登環球生醫公司因投標政府快篩採購標案成為焦點，另有口罩商控訴公司董事長疑似涉嫌詐欺，高登董事長劉緯澤下午親自出面說明，秀出藥商許可執照與韓國原廠授權書。（圖／記者李毓康攝）

▲劉緯澤秀出藥商許可執照與韓國原廠授權書。（圖／記者李毓康攝，下同）

劉緯澤說，當初接到指揮中心邀請，要開快篩會議，現場邀了11家廠商，由指揮中心發放問卷，請廠商自行填寫可以如何供貨(快篩試劑)、到貨、額度等，甚至海外運費、包含清關、及送到各縣市衛生局費用都包含在內，要廠商自負。

「我不知道怎麼寫，所以當下沒有交，印象中那時有6、7家廠商當場交卷。」劉緯澤說，後來與韓國原廠詳談過程中，還有很多細節都沒討論完，但指揮中心又一直變動，後來成本還需納入0.5％的毀損率，造成標案結果一定虧損，隨後又爆發此次事件，考量造成社會觀感不佳，林董想幫但也不知該如何幫下去，只能尊重出資方意見，選擇無法幫助指揮中心解決問題。

針對外界傳出公司人去樓空、懷疑是空殼公司一事，劉緯澤解釋，公司現階段準備要做轉型，疫情前就在計畫裝修，但一直沒有找到合適的設計師，所以先找工人過來拆，慢慢將東西移出去，等裝修好才要搬回。

劉緯澤說，自己與林董私交沒有很深，兩人是透過朋友介紹才認識，一起做過幾次生意這樣而已，對於國民黨說他「斷尾求生」，劉緯澤也反駁，若是如此今天自己也不會出面站在這說明，真的是因整件事指揮中心給的時間很短，後面還有善尾的工作，拖了幾天才出來，真的跟政治沒有關係。

此外，對於先前涉及詐欺口罩商300萬一案，劉緯澤則說，整起事件先前已在松山分局偵查隊做過說明了，自己只是引薦，如果這樣涉嫌詐欺的話，「我也不知道該怎麼說。」對於外界有指控他將中國製口罩混充台製醫療藉口罩販售，劉緯澤強調，沒有這回事，自己都有買賣合約，全案已進入司法階段，不多做說明。

劉緯澤表示，對於國民黨的抹黑指控，多多少少會感到不高興，自己只是看到台灣現在每天確診2、3萬例，剛好自己又有證照，且昶虹也願意出資，能幫就儘量幫，事實上以1700萬劑快篩來說，當然希望目標價格可壓在95元以下，但若再加上0.5%毀損率，結果一定是賠錢，林董知道後也認為，只要能夠救台灣，即便是虧錢也願意做，但現在事情爆成這樣，「我也不知道怎麼談下去」。

▲▼高登環球生醫公司因投標政府快篩採購標案成為焦點，另有口罩商控訴公司董事長疑似涉嫌詐欺，高登董事長劉緯澤下午親自出面說明 。（圖／記者李毓康攝）

►這台899元的小機器，讓你立刻有「光滑嫩肌」！

ET快訊
快訊／快篩大缺貨　她怒轟陳時中：把人民當猴子
情侶自爆百人斬！相約驗性病　醫驚「菜園茂盛」他秒分手
快訊／桃園+6271創新高　國三5／14起改線上課程
快篩陽=確診要醫師診斷　柯文哲酸中央：有在醫院工作過？
陳時中生氣了！　嗆國民黨「講風涼話」：意見那麼多就來投標
快訊／柯文哲估確診洪峰16到23日間：看起來還可以應付
全聯頭獎Mini cooper得主出爐！　「幸運中獎序號」一
快訊／為了女兒余苑綺　余天退出黨部主委選舉
快訊／台南宣布：國三5／14起改線上教學一週
快訊／本土+36168！　6縣市病例破千
探索卡地亞名人ICON魅力　互動遊戲藏驚喜
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台北女深夜遛狗又不繫牽繩！害騎士摔斷4根肋骨　賠65萬獲免囚

軍人灌醉女網友2度性侵！他喊冤有一起洗事後澡　法官打臉判囚5年

宜蘭監獄爆群聚！15外役受刑人確診　波及女監3孩童

院檢大戰「累犯之亂」　台大教授批大法庭裁定「最走鐘」

快訊／國三138K大貨車猛撞工程車！1人慘死2傷送醫　南下全線封閉

「我要炸桃園機場」竟是少年留言　無法出國惡搞...還恐嚇高鐵

錢櫃、好樂迪1430個啤酒桶不見了　台酒告經銷商被打臉理由曝光

小吃店轉型接16億標案！高登董事劉緯澤親上火線：虧錢也想救台灣

樹科大一男告白學姊失敗持刀割她頸　「有再犯之虞」法院准押

高登董座現身說明！幕後推手喊「該感謝國民黨」：創造小吃店話題

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

狂租鄉下透天厝種大麻　3嫌撈640萬網購設備露餡

等紅燈後座女友大熱唱　男友尷尬扶額想找洞鑽

高中生搞大肚子遭逼墮胎　兒怒吼爸「讓我丟臉一輩子」超心碎

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

聰明柯基學主人跛腳！　一拐一拐前進掌握精髓

台北女深夜遛狗又不繫牽繩！害騎士摔斷4根肋骨　賠65萬獲免囚

軍人灌醉女網友2度性侵！他喊冤有一起洗事後澡　法官打臉判囚5年

宜蘭監獄爆群聚！15外役受刑人確診　波及女監3孩童

院檢大戰「累犯之亂」　台大教授批大法庭裁定「最走鐘」

快訊／國三138K大貨車猛撞工程車！1人慘死2傷送醫　南下全線封閉

「我要炸桃園機場」竟是少年留言　無法出國惡搞...還恐嚇高鐵

錢櫃、好樂迪1430個啤酒桶不見了　台酒告經銷商被打臉理由曝光

小吃店轉型接16億標案！高登董事劉緯澤親上火線：虧錢也想救台灣

樹科大一男告白學姊失敗持刀割她頸　「有再犯之虞」法院准押

高登董座現身說明！幕後推手喊「該感謝國民黨」：創造小吃店話題

避免走到「軟封城」　柯文哲規劃：16日到23日把專責病房拉到滿載

屏東+431！屏東火車站明天設速打站　400劑莫德納隨到隨打

46歲腦癱女詩人「甜嫁小鮮肉」升格當繼母被酸爆！PO照放閃曝近況

快訊／陳時中快篩缺貨解方遭批　黃珊珊怒轟：把人民當猴子

南非海岸驚現深海巨怪！全長3.5公尺、長滿尖銳利齒　恐怖畫面曝光

同業慧榮被美商收購　群聯潘建成：產業大洗牌！群聯市占率有望提高

變態爸要兒子叼菸　下秒竟「舉AK-47步槍」射爆！驚悚影片瘋傳

撞見7歲女兒「全裸躺床」發現男友是狼　女氣瘋追撞：要殺了他！

急診醫崩潰了！怒吼保險業「別要求確診者開診斷書」：沒有人力了

明日東亞是今日烏克蘭？　陸外交部痛批「日方為擴武強軍尋藉口」

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

社會熱門新聞

即／女被貨梯斷脖亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

瑪莎拉蒂惡少看守所吃養好　竟成胖娃娃

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

「高登」公司空無一人現場曝光

即／高雄米糕老店貨梯夾死女送貨員！意外原因曝

正妹醒來發現棉條消失　驚覺遭好友亂來崩潰

快訊／炸彈恐嚇信又來了！桃機、101將爆炸

即／新北80多歲婦病逝家中　曾跑3醫院全爆滿

即／疑求愛不成！樹德科大男大生持刀猛割女同學頸

惡少砸錢請8律師＋秒籌200萬阻房產扣押

台南阿伯脫口罩逛夜市　遭廟公暴揍3分鐘

高登董事劉緯澤親上火線：虧錢也想救台灣

即／鹿希派緩起訴　持有大麻「驗尿陰性」

單親媽裸身驚醒　房東兒躺旁邊睡

更多熱門

相關新聞

苗栗+255　居家照護者口服藥直送到府

苗栗+255　居家照護者口服藥直送到府

苗栗縣今(6日)增255例新冠肺炎確診。昨(5日)5個社區PCR篩檢站共採檢535人陽性率達12.9 %。衛生局持續委請醫療團隊開設PCR採檢站，為避免急診壅塞，紓緩急診篩檢人潮，開設社區PCR常設篩檢站，已媒合醫院及公所於苗栗市、頭份市、竹南鎮、苑裡鎮開設4個站，以擴大服務量能。

竹市+348　國三會考生考前5日上網課

竹市+348　國三會考生考前5日上網課

LIVE／高登董座黑歷史狂爆　劉緯澤親上火線說明

LIVE／高登董座黑歷史狂爆　劉緯澤親上火線說明

沒PCR「竟被確診」收居隔通知！衛福部回：要怎樣？

沒PCR「竟被確診」收居隔通知！衛福部回：要怎樣？

昶虹首發聲：尚未與高登簽約、也無財務擔保

昶虹首發聲：尚未與高登簽約、也無財務擔保

關鍵字：

高登快篩口罩劉緯澤

讀者迴響

熱門新聞

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

大S婚後首度露面　「鎖骨新刺青」放閃具俊曄

隋棠確診首發聲！　轟「隱匿不報很缺德」身體狀況曝光

快訊／暴增10死！今本土狂飆3萬6168例、境外增45例

即／女被貨梯斷脖亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

他「全身麻」奔藥局　喝完店員倒的3杯水竟暴斃

瑪莎拉蒂惡少看守所吃養好　竟成胖娃娃

南橫公路「大關山隧道」水泥壁傳卡7人遺體　恐怖原因曝光

前台大醫估：確診高峰「持續到這時」就會下降！4關鍵曝

史上最懶惰3星座！Top 2讓人猜不出

陸男PO台灣辣妻罵人影片登熱搜！羨煞百萬網友

安珀赫德淚訴「酒瓶性侵」過程

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

「高登」公司空無一人現場曝光

王世堅砲轟陳時中！　沒超前部署

更多

最夯影音

更多
安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」
白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面