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肯德基母親節套餐限時激省！3大防疫模式祭出「加1元多1件」

▲▼肯德基推防疫模式，「零接觸外送」滿350元免運，另迎接母親節限時推出「啾愛媽咪歡樂餐」。（圖／肯德基提供）

▲肯德基推防疫模式，「零接觸外送」滿350元免運，另迎接母親節限時推出「啾愛媽咪歡樂餐」。（圖／肯德基提供）

記者林育綾／台北報導

連續一週確診人數持續升高，為因應防疫關鍵時期，肯德基推出三大防疫模式並祭出優惠，包括「零接觸外送」消費滿$350即享免運，「預訂快取」享有加1元多1件，「快取GO點餐車道」祭出優惠4選1，母親節還限時推出「啾愛媽咪歡樂餐」原價$875元，限定特價$598，省下近300元！

肯德基「零接觸外送」服務在外送餐點外袋及外盒封口，皆使用安心封條封口，降低外送過程人為接觸。消費者可約定外送取餐地點，如「大樓/住家/公寓1F取餐」、「管理室/警衛室代收」或「戶外定點取餐」，外送員到達指定地點後，將戴上一次性手套噴上酒精消毒，再拿出自備小折凳與外送袋，將餐點放置於小折凳後再次消毒，才會電話通知請消費者取餐，全程酒精消毒並與消費者保持社交安全距離，以最高防疫規格，為消費者、外送員、與相關可能接觸者的健康把關。而即日起至05/23，「零接觸外送」服務只要消費滿$350即享免運。

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▲▼肯德基推防疫模式，「零接觸外送」滿350元免運，另迎接母親節限時推出「啾愛媽咪歡樂餐」。（圖／肯德基提供）

▲肯德基推出「零接觸外送」以最高規格防疫。（圖／肯德基提供）

而防疫第二項措施，則是「預訂快取」服務，肯德基在門市內設置專用取餐櫃台，外帶先下單，到店可節省取餐時間，減少點餐、備餐及取餐等待時間的同時，降低與人接觸的機會。另為保護餐廳員工和顧客健康，肯德基櫃檯點餐人員全面配戴防疫面罩、口罩、手套並備有零錢盤，建議消費者於疫情嚴峻期間，多使用非現金方式付款，減少接觸、全面防護。

肯德基也祭出預訂快取「加1元多1件」的優惠，即日起至5/23只要使用「預訂快取」訂購XL餐或多人歡聚餐(桶餐)，再加1元，就能享用「小份香酥脆薯」或「4塊上校雞塊」。

而防疫第三項模式也讓開車族有福，「快取GO點餐車道」服務讓點餐及取餐免下車，方便又安心，只要使用車道間對講機點餐，前往專屬窗口取餐，過程中大幅減少與人的接觸。凡於快取GO點餐車道消費，還可享有限定「優惠4選1」，無論想再吃招牌咔啦脆雞，還是人氣點心香酥脆薯，都能以銅版價加價。

▲▼肯德基推防疫模式，「零接觸外送」滿350元免運，另迎接母親節限時推出「啾愛媽咪歡樂餐」。（圖／肯德基提供）

▲迎接母親節限時推出「啾愛媽咪歡樂餐」。（圖／肯德基提供）

為迎接母親節，許多人為了媽咪與全家人的健康減少外出用餐，肯德基推出「啾愛媽咪歡樂餐」，內含8塊招牌咔啦脆雞、香濃原味蛋撻禮盒、酥脆洋蔥圈、雙色轉轉QQ球、百事可樂1瓶，原價$875元，限定優惠$598元，即日起至5/8限時販售，搭配肯德基「零接觸外送」滿$350還可享免運優惠！

另外，人氣速食品牌麥當勞也祭出限時優惠，即日起至5月31日凡買分享盒即可享有「指定飲品買1送1」優惠，最多買5送5，加碼還送最新故宮聯名桌遊，把握機會揪同事一起吃爆。而頂呱呱至5月6日前也首度推出「超狂1斤炸雞腿下殺56折」，通通不能放過。

▲麥當勞買分享盒，爽喝指定飲品買1送1。（圖／業者提供）

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