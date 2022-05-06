健保APP介接自主回報系統改版！　PCR確認陽性可「即刻填寫」

▲指揮中心5/6說明使用健保快易通、健保存摺APP填寫「確診自主回報系統」流程。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

健保APP串連「確診個案自主回報系統」頻傳塞車，指揮中心今（6）日表示，疾管署於中午12時已完成系統修改，當系統顯示PCR檢驗「陽性」後，可直接由健康存摺連入填寫資料，不用再等3到6小時。而截至中午12時，已有4萬5840人由健康存摺完成資料登錄。

為方便確診者回報密切接觸者資訊，指揮中心將「確診個案自主回報系統」串接健保APP，4日起民眾登入「健康存摺」後，即可在PCR檢測結果顯示「陽性」時，連回自主回報系統填寫資料。

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不過，有民眾4日下午確診後，多次嘗試填寫皆「碰壁」，質疑與健保署公告的3~6小時落差有所出入。對於該時間落差。對此，健保署5日表示，這是健保收到醫院上傳確診資料後，每小時都會固定拋轉給疾管署，而疾管署收到IC卡資料後，會先進行清檔動作，之後才會進到法傳系統。

過去資料僅需3~4小時就可完成，但因為近期資料量過大，加上需要整理得很正確，才能由系統進行後續資料派送，「所以整體來說會有資訊落差」，未來如果法傳系統更快，介接的效率會更高。今日疾管署系統完成修改，確診者可直接登入，不必再等1天。

因應部分民眾反應確診收不到簡訊，指揮中心也提醒民眾在PCR採檢時，手機號碼務必填寫正確，填寫時應注意「10碼均為數字」、「手機號碼均以09為開頭」、「中間不能加『-』」、「中間不能有空格」，填寫後也要確認號碼是否少填，以及主動更新就醫資訊。

▲指揮中心5/6說明確診者收到簡訊填寫「確診自主回報系統」流程。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心5/6說明民眾採檢時務必確診手機號碼以及正確填寫方式。（圖／指揮中心提供）