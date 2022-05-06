　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

健保APP介接自主回報系統改版！　PCR確認陽性可「即刻填寫」

▲▼指揮中心5/6說明使用健保快易通、健保存摺APP填寫「確診自主回報系統」流程。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心5/6說明使用健保快易通、健保存摺APP填寫「確診自主回報系統」流程。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

健保APP串連「確診個案自主回報系統」頻傳塞車，指揮中心今（6）日表示，疾管署於中午12時已完成系統修改，當系統顯示PCR檢驗「陽性」後，可直接由健康存摺連入填寫資料，不用再等3到6小時。而截至中午12時，已有4萬5840人由健康存摺完成資料登錄。

為方便確診者回報密切接觸者資訊，指揮中心將「確診個案自主回報系統」串接健保APP，4日起民眾登入「健康存摺」後，即可在PCR檢測結果顯示「陽性」時，連回自主回報系統填寫資料。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，有民眾4日下午確診後，多次嘗試填寫皆「碰壁」，質疑與健保署公告的3~6小時落差有所出入。對於該時間落差。對此，健保署5日表示，這是健保收到醫院上傳確診資料後，每小時都會固定拋轉給疾管署，而疾管署收到IC卡資料後，會先進行清檔動作，之後才會進到法傳系統。

過去資料僅需3~4小時就可完成，但因為近期資料量過大，加上需要整理得很正確，才能由系統進行後續資料派送，「所以整體來說會有資訊落差」，未來如果法傳系統更快，介接的效率會更高。今日疾管署系統完成修改，確診者可直接登入，不必再等1天。

因應部分民眾反應確診收不到簡訊，指揮中心也提醒民眾在PCR採檢時，手機號碼務必填寫正確，填寫時應注意「10碼均為數字」、「手機號碼均以09為開頭」、「中間不能加『-』」、「中間不能有空格」，填寫後也要確認號碼是否少填，以及主動更新就醫資訊。

▲▼指揮中心5/6說明確診者收到簡訊填寫「確診自主回報系統」流程。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心5/6說明確診者收到簡訊填寫「確診自主回報系統」流程。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心5/6說明民眾採檢時務必確診手機號碼以及正確填寫方式。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心5/6說明民眾採檢時務必確診手機號碼以及正確填寫方式。（圖／指揮中心提供）

►這台899元的小機器，讓你立刻有「光滑嫩肌」！

ET快訊
16歲少女打疫苗後死亡「遭控失職」　陳時中回應了
陳時中曝快篩「輸台進度」　喊話「快篩大富翁」別排了！
專家估疫情高峰「1個半月後」下降　陳時中揭真正高峰時間
快訊／高雄男陳屍屋內！　身上多處詭異刀傷
不會禁內用！　陳時中：效益太低「起身時口罩戴好就好」
快訊／北市議員林世宗染疫！　累積8議員確診
口服藥已進37萬人份　陳時中：估360萬人確診「藥物一定夠」
快篩陽=確診「非所有人」！　3類對象5／12起適用
快訊／190家社區診所加入PCR採檢　名單公布
快訊／30多歲男染疫亡　家中昏迷急救無效「死後才確診」
快訊／中重症+87人！　國小童重症進加護　
快訊／本土+36168！　6縣市病例破千
快訊／暴增10死！　今本土狂飆3萬6168例
探索卡地亞名人ICON魅力　互動遊戲藏驚喜
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

少女打疫苗後死亡「ACIP遭控失職」　陳時中：指控要把證據拿出來

端午、中秋台鐵恐又停駛！交通部＋工會首場「公開協商」時間出爐

快訊／網傳「高市府公務員免費快篩」　陳其邁點名這個議員造謠

陳時中曝快篩試劑「輸台進度」　喊話「快篩大富翁」別排了！

急診、篩檢站擠爆頻傳衝突　陳時中喊話：做篩檢不要跑急診

快訊／高雄＋1694！17夜生活圈有足跡　親友、職場校園最危險

急診塞爆！新北婦無法就醫病逝家中　羅一鈞：醫院加開防疫門診疏散

專家估疫情高峰「1個半月後」下降　陳時中揭真正高峰時間

快篩試劑實名制瘋搶「給自己打幾分」？　陳時中：考卷才剛發下來

馬路如虎口！遊戲中了解交通知識　超萌網紅「蘋果＆西打」鬥智搶答PK掉局長

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

狂租鄉下透天厝種大麻　3嫌撈640萬網購設備露餡

高中生搞大肚子遭逼墮胎　兒怒吼爸「讓我丟臉一輩子」超心碎

等紅燈後座女友大熱唱　男友尷尬扶額想找洞鑽

聰明柯基學主人跛腳！　一拐一拐前進掌握精髓

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

少女打疫苗後死亡「ACIP遭控失職」　陳時中：指控要把證據拿出來

端午、中秋台鐵恐又停駛！交通部＋工會首場「公開協商」時間出爐

快訊／網傳「高市府公務員免費快篩」　陳其邁點名這個議員造謠

陳時中曝快篩試劑「輸台進度」　喊話「快篩大富翁」別排了！

急診、篩檢站擠爆頻傳衝突　陳時中喊話：做篩檢不要跑急診

快訊／高雄＋1694！17夜生活圈有足跡　親友、職場校園最危險

急診塞爆！新北婦無法就醫病逝家中　羅一鈞：醫院加開防疫門診疏散

專家估疫情高峰「1個半月後」下降　陳時中揭真正高峰時間

快篩試劑實名制瘋搶「給自己打幾分」？　陳時中：考卷才剛發下來

馬路如虎口！遊戲中了解交通知識　超萌網紅「蘋果＆西打」鬥智搶答PK掉局長

高登董座現身說明！幕後推手喊「該感謝國民黨」：創造小吃店話題

少女打疫苗後死亡「ACIP遭控失職」　陳時中：指控要把證據拿出來

送去洗香香忘記接回家　比熊犬氣炸「膨成棉花球」：不跟你好了！

端午、中秋台鐵恐又停駛！交通部＋工會首場「公開協商」時間出爐

快訊／網傳「高市府公務員免費快篩」　陳其邁點名這個議員造謠

小坪數「視覺壓迫」放棄系統櫃？　網搖頭點1關鍵：就是小才要做

傳禪師參與湖人新帥遴選　帥哥射手批洛城「一錯再錯」

嬌生疫苗血栓風險高　美FDA限縮接種族群！僅開放2種人施打

絕佳攝影棚！桃園玻璃咖啡廳拍歐風夢幻婚紗　大草原野餐、遛小孩

陳時中曝快篩試劑「輸台進度」　喊話「快篩大富翁」別排了！

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

生活熱門新聞

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

快訊／暴增10死！今本土狂飆3萬6168例、境外增45例

前台大醫估：確診高峰「持續到這時」就會下降！4關鍵曝

王世堅砲轟陳時中！　沒超前部署

騎車遭撞翻！他見正妹駕駛長髮露肩秒消氣

確診者隱藏病情　打麻將害友感染

下周起「快篩陽=確診」！流程QA一次搞懂

今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案

衛福部估下週破10萬確診！何美鄉：不大可能

「紅豆餅日營業額10萬」他喊好賺　網曝殘酷事實

快訊／本土+36168！「6縣市病例破千」

中央「快篩陽=確診」打臉陳建仁！網酸第一翻車學家

快篩陽即確診！台北神童混戰防疫五月天、大仁哥

連5天單日增百例內！他點名「1縣市」吃驚了

更多熱門

相關新聞

醫憂疫情恐持續到明年春　陳時中：專家警告注意天候和變異株

醫憂疫情恐持續到明年春　陳時中：專家警告注意天候和變異株

對於國內疫情，各界多有預估。有專家認為疫情高峰達到1.5個月後下降，而台大兒童醫院院長黃立民則預估，若進一步到天氣變冷跟變種株進犯，恐怕要到明年春天才能放鬆。對此，指揮中心認為，每年專家都會提出相關警告，包括天候及變異株影響，可能都會有新一波疫情，其實全世界都是如此。

快訊／台北市議會又傳議員確診！林世宗染疫　累積8議員確診

快訊／台北市議會又傳議員確診！林世宗染疫　累積8議員確診

南投縣竹山鎮公所加碼送簡易物資關懷包

南投縣竹山鎮公所加碼送簡易物資關懷包

口服藥已進37萬人份　陳時中：估360萬人確診「藥物一定夠」

口服藥已進37萬人份　陳時中：估360萬人確診「藥物一定夠」

竹市+348　國三會考生考前5日上網課

竹市+348　國三會考生考前5日上網課

關鍵字：

台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

大S婚後首度露面　「鎖骨新刺青」放閃具俊曄

隋棠確診首發聲！　轟「隱匿不報很缺德」身體狀況曝光

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

即／女被貨梯斷脖亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

快訊／暴增10死！今本土狂飆3萬6168例、境外增45例

他「全身麻」奔藥局　喝完店員倒的3杯水竟暴斃

瑪莎拉蒂惡少看守所吃養好　竟成胖娃娃

南橫公路「大關山隧道」水泥壁傳卡7人遺體　恐怖原因曝光

陸男PO台灣辣妻罵人影片登熱搜！羨煞百萬網友

史上最懶惰3星座！Top 2讓人猜不出

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

「高登」公司空無一人現場曝光

安珀赫德淚訴「酒瓶性侵」過程

前台大醫估：確診高峰「持續到這時」就會下降！4關鍵曝

王世堅砲轟陳時中！　沒超前部署

更多

最夯影音

更多
安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」
白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面