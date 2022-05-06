快訊／NCC新任委員人事案　立法院付委審查

▲立法院院會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）委員孫雅麗等3人任期將於7月底屆滿，行政院上個月提名王正嘉等3人新任NCC委員，並函送立法院審查，立法院6日處理報告事項時，國民黨團提出異議要求退回程序委員會，但仍不敵民進黨團人數優勢，順利付委審查。

NCC3名委員蕭祈宏、鄧惟中、孫雅麗任期將於今年7月31日屆滿，行政院提出3位新任委員名單，為中正大學法律系教授王正嘉、台經院副研究員王怡惠及NCC主秘陳崇樹，任期均自今年8月1日至2026年7月31日止。

不過，立法院程序委員會5月3日開會時，國民黨立委李德維發言提到，NCC是獨立機關，但外界現在對NCC有很多質疑，而孫雅麗等3人的任期是到7月31日，是否現在就要急著處理，應該要有更多的溝通協調。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天上午受訪說，院會前3名被提名人赴民進黨立法院黨團拜會，氣氛很好，3人發言結束後大家有拍手，代表會全力支持。

立法院會處理報告事項時，國民黨團提出異議，要求將人事同意權案退回程序委員會，不過最終在民進黨立委人數優勢下，仍順利付委審查。

根據行政院提供資料，王正嘉現職為國立中正大學法律學系教授，專長是刑事法、新科技與刑法、網際網路言論與刑法、犯罪新聞報導與刑事法；王怡惠現職則是財團法人台灣經濟研究院副研究員，專長包含產業經濟、電信政策、競爭政策；陳崇樹目前是NCC主任秘書，專長包含通信傳播技術、頻譜管理、通訊傳播監理。