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明天要搶！超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」　可寄杯、互換冷熱

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家好咖日來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

明天就囤一波！全家每月限時1天「好咖日」來了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵買6送6」優惠，加碼喝罐裝咖啡買6送6、極鬆餅買6送3等2大小確幸，明（6）日上午10時準時開搶。另，7-11近日也選中蘋果搭配咖啡、紅茶打造3款風味飲品，並祭出限時7天買5送2優惠，趕緊筆記。

▲▼全家罐裝咖啡、極鬆餅。（圖／業者提供）

▲罐裝咖啡、極鬆餅也有優惠。

全家5月限定好咖日祭出「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯、大杯）買6送6」優惠，並開放寄杯、冷熱互換，每人限購1組，兌換期限至11月30日，加碼還有「Let’s Café罐裝咖啡（咖啡拿鐵、單品曼特寧黑咖啡）買6送6」以及「極鬆餅買6送3」，每人同樣限買1組，可兌換至8月31日，5月6日上午10時起於APP中的「隨買跨店取」開搶。

▲▼7-11最新蘋果咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣最新「CITY CAFE完熟蘋果咖啡」、「CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡」。

另，7-11即日起也推出3款全新風味飲品，其中，咖啡控一定要搶喝「CITY CAFE完熟蘋果咖啡」及「CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡」，嚴選蘋果萃取汁液、蜜漬蘋果丁，搭配冰美式打造多層次風味，尤其搭配氣泡咖啡更是沁涼消暑；愛喝茶的則不能放過「CITY TEA完熟蘋果冰茶」，是以英式紅茶結合蘋果，還吸得到果粒感。

為慶祝新品上市，5月11日至5月17日OPEN POINT行動隨時取也祭出「指定商品同品項買5送2」優惠，優惠品項有CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡、CITY TEA完熟蘋果冰茶、CITY TEA一顆檸檬青茶。

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咖啡優惠全家好咖日7-11

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