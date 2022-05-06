加護病房VVIP！重症醫曝全體醫護卯起來討好　身分曝...網全噴淚

▲Icu醫生陳志金分享加護病房來了一位「VVIP級病患」的故事。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



實習記者林郁婷／綜合報導

是誰這麼有本事？醫師陳志金分享加護病房發生的一件「小故事」，指一名因車禍造成肝臟撕裂傷、手腳骨折的病人，昨天剛動完手術，目前已經拔管，由於身份「特殊」，因此受到所有醫生、護士的「特別照顧」，紛紛卯起來送東西，不過當這名身份「特殊」的病人身份曝光後，網友們都直呼醫護的做法實在太暖心了。

Icu醫生陳志金今（6）日在臉書發文表示，昨日來了一位車禍患者，肝臟撕裂傷外加手腳骨折，手術完後已經順利拔管，所以他問對方「你要喝麥片嗎?」對方搖搖頭；「他想要喝草莓牛奶」護理師說；「你想喝草莓牛奶嗎?」他點點頭，「好！醫生阿伯去買！」但沒想到護理師還搶先一步「不用啦！我們冰箱裡有。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳志金有點詫異問「怎麼會有呢？」護理師回「我們自己帶來喝的啊！」讓他心想，「護理師怎麼這麼好？把她們自己帶來的食物分給這個病人？」

原因揭曉了，陳志金說這位「是我們ICU(加護病房)的稀客，他只有五歲。左手左腳打著石膏，他的右手仍然緊握著一台Poli車車」，是ICU少見的兒童傷患，因此也成了這裡的「VVIP」，受到醫生護士的特別關照。

陳志金更透漏，護理師不僅把帶來的草莓牛奶分給小朋友，也讓他看卡通，甚至還為了看什麼卡通而爭執不休；而這名小傷者相當乖巧懂事，特別是在插管的時候，不哭不鬧也不亂動，「比很多大人都『乖』」。

陳志金表示，「我的責任是，要幫他安全的拔管」，看著他努力在沒有插管的情況下呼吸，「聽到他發出聲音的時候，真的非常感動」，之後也可以轉到一般病房了，「祝福他早日康復~」

網友看完都相當感動，「哭了啦！也太暖心了！謝謝所有的醫護人員」、「不捨到落淚，醫護人員的心好堅強、又溫暖，辛苦你們了，也祝福孩子早日康復」、「辛苦你們了！小孩的笑容超暖心的！可以想像他聽到草莓牛奶時嘴角的上揚」、「超溫馨超感動有你們真好！」

▲陳志金透露近來加護病房來了個「稀客」，大家都百般討好他。（圖／翻攝陳志金臉書）