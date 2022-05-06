本土累計20萬例「還會怕確診？」　2類人喊超抖：很難完全放鬆

▲本土疫情嚴重。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

本土疫情爆發，截至昨天為止，5月確診數天天五位數，就有網友不禁好奇，現在還有人會擔心染疫嗎？問題一出，隨即引發熱議，底下則有兩類人特別擔心，直言根本無法放鬆！

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「現在還會怕確診的人多嗎」為題發文，提到他身邊有很多人不怕確診，至今仍到處去玩，唯獨他非常擔憂，特別是看到有人接種三劑還是中重症甚至死亡，就讓他感到更害怕。由於他的想法與身邊朋友不同，因此好奇是否有人和他一樣會怕呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有網友認為現在能做的就是打疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）

貼文曝光後，底下網友會害怕的主要原因有二，分別是家有小孩或是家有長輩，「如果我今天單身是不會怕，但現在家裡有嫩嬰就會怕了」、「家有嫩嬰真的會怕」、「家裡有孕婦跟小孩，所以就忍耐不去餐廳內用了」、「怕啊！家裡有老人、小孩怎麼不會怕」、「有老有少真的擔心」、「家裡有老人與小孩的很難完全放鬆」、「我還是怕，因為家裡有長輩沒打疫苗」、「家裡有堅持不打疫苗的老人，真的怕」。

不過也有網友不怕確診，反而怕被隔離，「不是怕確診，而是怕隔離」、「不怕確診啊！只怕隔離」。此外，還有些網友表示，「有減少社交，但運動、跟家人外食還是會」、「正常生活啊，遲早要來的」、「現在能做的就是把第三劑打好」、「覺得全員確診是遲早的事，不用怕」、「之前還真的有搶到保單的人說希望無症狀確診啊」。

ETtoday開箱雲上線了！

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光 一圖看堅果超狂功效

►日本人認證！10秒泡出研磨咖啡 「狂賣150萬包」比大冰奶還便宜

►神級牙刷5亮點太貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝 大忙人愛慘