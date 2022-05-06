　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

本土累計20萬例「還會怕確診？」　2類人喊超抖：很難完全放鬆

▲▼本土疫情持續趨緩。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲本土疫情嚴重。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

本土疫情爆發，截至昨天為止，5月確診數天天五位數，就有網友不禁好奇，現在還有人會擔心染疫嗎？問題一出，隨即引發熱議，底下則有兩類人特別擔心，直言根本無法放鬆！

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「現在還會怕確診的人多嗎」為題發文，提到他身邊有很多人不怕確診，至今仍到處去玩，唯獨他非常擔憂，特別是看到有人接種三劑還是中重症甚至死亡，就讓他感到更害怕。由於他的想法與身邊朋友不同，因此好奇是否有人和他一樣會怕呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼新冠肺炎本土疫情持續升溫，台北市衛生局今(24)日於台北車站及捷運松山站等2處中型接種站提供莫德納、高端隨到隨打服務，台北車站大廳民眾大排長龍等候接種。新冠肺炎疫苗,疫苗接種站,莫德納疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑,共存,清零,第三劑。（圖／記者李毓康攝）

▲有網友認為現在能做的就是打疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）

貼文曝光後，底下網友會害怕的主要原因有二，分別是家有小孩或是家有長輩，「如果我今天單身是不會怕，但現在家裡有嫩嬰就會怕了」、「家有嫩嬰真的會怕」、「家裡有孕婦跟小孩，所以就忍耐不去餐廳內用了」、「怕啊！家裡有老人、小孩怎麼不會怕」、「有老有少真的擔心」、「家裡有老人與小孩的很難完全放鬆」、「我還是怕，因為家裡有長輩沒打疫苗」、「家裡有堅持不打疫苗的老人，真的怕」。

不過也有網友不怕確診，反而怕被隔離，「不是怕確診，而是怕隔離」、「不怕確診啊！只怕隔離」。此外，還有些網友表示，「有減少社交，但運動、跟家人外食還是會」、「正常生活啊，遲早要來的」、「現在能做的就是把第三劑打好」、「覺得全員確診是遲早的事，不用怕」、「之前還真的有搶到保單的人說希望無症狀確診啊」。

ETtoday開箱雲上線了！

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光　一圖看堅果超狂功效

►日本人認證！10秒泡出研磨咖啡　「狂賣150萬包」比大冰奶還便宜

►神級牙刷5亮點太貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝　大忙人愛慘

►這台899元的小機器，讓你立刻有「光滑嫩肌」！

ET快訊
沒PCR「竟被確診」收居隔通知！　衛福部回：那現在要怎樣
女裸身驚醒！　房東兒拿鑰匙闖入性侵
快訊／遭指是高登金主　昶虹首發聲回應
快訊／陳建仁回應快篩爭議！　再嗆「好好看書可增長智慧」
女星兒打完疫苗「氣胸肺塌陷」！緊急開刀
女網紅全裸「美胸依偎700年聖樹」！　峇里島民要關她
催生前產婦確診！醫護全防護上陣　女嬰順利誕生未感染
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／診所加入PCR、電子圍籬退場　陳時中最新說明

沒PCR「竟被確診」收居隔通知！衛福部回：要怎樣？　崩潰過程曝

浪貓奶水不足6寶餓壞！橘媽母愛大噴發　自動躺下無限吃到飽　

兒童疫苗危險狂傳...蒼藍鴿搖頭！　揭科學證據籲：家長要想利弊

彰化確診兒童居家照護啟動　中醫備妥千份「清冠一號」護童

不斷更新／各校停課一次看！15大學全校遠距　多縣市國三生考前停課

降低國中會考生風險　新北授權各校「考前1到2週暫停實體課程」

南投學童疫苗開打...嚇哭女童　縣府改口：全面停課有困難

快訊／宜蘭金六結營區「新訓爆群聚」！逾10官兵快篩陽性

勾惡狂被嗆！揭連千毅詐騙掀風暴　美女律師急喊：有人搞錯重點

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

狂租鄉下透天厝種大麻　3嫌撈640萬網購設備露餡

高中生搞大肚子遭逼墮胎　兒怒吼爸「讓我丟臉一輩子」超心碎

等紅燈後座女友大熱唱　男友尷尬扶額想找洞鑽

聰明柯基學主人跛腳！　一拐一拐前進掌握精髓

夫帶亡妻布條重遊南橫　「怕她在等我實現承諾」

LIVE／診所加入PCR、電子圍籬退場　陳時中最新說明

沒PCR「竟被確診」收居隔通知！衛福部回：要怎樣？　崩潰過程曝

浪貓奶水不足6寶餓壞！橘媽母愛大噴發　自動躺下無限吃到飽　

兒童疫苗危險狂傳...蒼藍鴿搖頭！　揭科學證據籲：家長要想利弊

彰化確診兒童居家照護啟動　中醫備妥千份「清冠一號」護童

不斷更新／各校停課一次看！15大學全校遠距　多縣市國三生考前停課

降低國中會考生風險　新北授權各校「考前1到2週暫停實體課程」

南投學童疫苗開打...嚇哭女童　縣府改口：全面停課有困難

快訊／宜蘭金六結營區「新訓爆群聚」！逾10官兵快篩陽性

勾惡狂被嗆！揭連千毅詐騙掀風暴　美女律師急喊：有人搞錯重點

亞洲首座「元宇宙XR Hub Taiwan」啟用　蔡英文與孫曉雅出席啟用典禮　

北市機關瘋買快篩劑！警察局每劑180元買最貴　衛生局每劑買59元最便宜

《藍調時光》學霸盧允瑞的小清新風格　只靠西外、短T就穿出自信感

狗妹強勢「嘴嘟姐姐臉上」　她歪嘴撇頭...臉上滿滿嫌棄媽笑爛

LIVE／診所加入PCR、電子圍籬退場　陳時中最新說明

美股驚魂！40年老手喊「和其他人一樣害怕」　市場心態徹底崩壞

快訊／陳將双隊友快篩陽性　取消出席今日兄弟開球

沒PCR「竟被確診」收居隔通知！衛福部回：要怎樣？　崩潰過程曝

張家小弟達陣…黃老師聽斗內狂怒「超負荷算老幾」　網笑噴：老三

大考前應戰營養素秘笈！醫師推薦這兩種吃出記憶力鞏固晶亮

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

王世堅砲轟陳時中！　沒超前部署

騎車遭撞翻！他見正妹駕駛長髮露肩秒消氣

確診者隱藏病情　打麻將害友感染

前台大醫估：確診高峰「持續到這時」就會下降！4關鍵曝

下周起「快篩陽=確診」！流程QA一次搞懂

今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案

衛福部估下週破10萬確診！何美鄉：不大可能

「紅豆餅日營業額10萬」他喊好賺　網曝殘酷事實

中央「快篩陽=確診」打臉陳建仁！網酸第一翻車學家

連5天單日增百例內！他點名「1縣市」吃驚了

短髮妹挺渾圓巨胸賣雞蛋糕！網跪求地址

快篩陽即確診！台北神童混戰防疫五月天、大仁哥

打3劑莫德納確診　她曝後遺症可怕

更多熱門

相關新聞

台西警分局超前部署　組立關懷小組備關懷包

台西警分局超前部署　組立關懷小組備關懷包

國內新型冠狀病毒病COVID-19疫情持續延燒，陸續傳出警察確診，雲林縣警察局台西分局成立「關懷小組」，透過關懷機制的啟動，將提供確診染疫或被匡列隔離同仁關懷慰問，在隔離期間主動提供需求與協助，以減緩其心理不安情緒並提供最即時服務，關懷同仁的健康。

北市匡列竟有2套標準　學生居隔完才發現沒被匡

北市匡列竟有2套標準　學生居隔完才發現沒被匡

彰化確診兒童居家照護啟動　備妥千份「清冠一號」

彰化確診兒童居家照護啟動　備妥千份「清冠一號」

越南轉向與病毒共存　國內旅行暫停健康申報

越南轉向與病毒共存　國內旅行暫停健康申報

議員質疑拒開兒童綠色通道　北市：已協調開設兒童防疫門診

議員質疑拒開兒童綠色通道　北市：已協調開設兒童防疫門診

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情新冠肺炎疫苗老人小孩PTT

讀者迴響

熱門新聞

隋棠確診首發聲！　轟「隱匿不報很缺德」身體狀況曝光

大S婚後首度露面　「鎖骨新刺青」放閃具俊曄

即／女被貨梯斷脖亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

他「全身麻」奔藥局　喝完店員倒的3杯水竟暴斃

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

陸男PO台灣辣妻罵人影片登熱搜！羨煞百萬網友

史上最懶惰3星座！Top 2讓人猜不出

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

「高登」公司空無一人現場曝光

瑪莎拉蒂惡少看守所吃養好　竟成胖娃娃

南橫公路「大關山隧道」水泥壁傳卡7人遺體　恐怖原因曝光

安珀赫德淚訴「酒瓶性侵」過程

王世堅砲轟陳時中！　沒超前部署

快訊／瘦子無預警宣布結婚！

騎車遭撞翻！他見正妹駕駛長髮露肩秒消氣

更多

最夯影音

更多
安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」
白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面