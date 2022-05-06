王世堅罕見砲轟陳時中！　揪2件事「確實沒有超前部署」

▲衛福部長陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

國民黨團揭露高登環球生醫前身是「小吃店」，資本額僅200萬卻能吃下衛福部16.5億快篩試劑採購合約，懷疑圖利。對此，民進黨台北市議員王世堅罕見重砲批評衛福部長陳時中不懂採購法，更直言「很顯然確實沒有『超前部署』」。

針對僅有200萬資本額的高登環球生醫竟能接下16.5億1700萬劑快篩試劑採購合約爭議。王世堅昨5日在《新聞面對面》節目上提出質疑，表示國家任何採購都要依照採購法，如果我們不必對這麼大筆的金額不經過採購法，那我們要採購法幹嘛？他認為「當然要全盤考量這家廠商的資格、到底有沒有能力以及過去的經驗」，若是踫上緊急狀況，也有緊急狀況的採購法。

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王世堅直言，碰到像高登環球生醫這家公司，我認為只有「兩種情況」，第一種狀況就是它們是騙子，它們買空賣空；第二種狀況就是，要不然就是衛福部或相關官員刻意藉由因為要緊急採購去圖利這樣子的廠商。

▲王世堅認為「陳時中很顯然沒有『超前部署』」 。（圖／翻攝新聞面對面）

王世堅接著將砲口轉向陳時中指出，「很顯然陳時中確實沒有『超前部署』」，火燒到屁股了，才想到要買快篩劑、口服藥，他確實是疏忽了；另外，不該說的話就不要說，不要講要怪就怪病毒或自主應變，「如果要民眾自主應變，那要你這個總指揮官幹什麼？什麼要怪就怪病毒？要怪就怪指揮者、領導者、衛福部無能。」

王世堅表示，對於快篩試劑準備上，陳時中「確實做得不夠」，比方說對於正常的採購程序或緊急採購方式完全不了解，很清楚這家公司（高登環球生醫）背後真的有人有能力做，但不敢出名，但為什麼不敢出名，是不是跟衛福部有什麼樣的私人交情？要不然怎麼有實力做的人不敢出名，並隨便用一家只登記資本額200萬元的公司來做，這不是很奇怪嗎？

王世堅認為，陳時中忽略掉這麼大的一筆生意，而且又有期限、國內這麼緊急要快篩，但這麼小的公司，到時如果做得成，它賺錢；若做不成，它一旦放掉，什麼都不用賠，早就人去樓空，「我們國家、人民不是白白苦等了嗎？」

王世堅強調，最糟糕的是，不應該把這1700萬劑採購不成就推怪給其他政黨來買快篩。在這件事情上面，在野黨本來就應該提出監督的責任，「這樣片面地怪罪在野黨是不對的」。

▼王世堅批評，陳時中對採購法「完全不了解」。（圖／翻攝新聞面對面）