玲廊滿藝藝苑之美　統一集團永遠創新求進追求生活的美好

▲為使文創藝術更為自然融入生活，統一集團於5日在擁有千萬會員的博客來網站上正式開創線上藝廊「玲廊滿藝」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

以美好生活的理念為基礎， 統一集團致力於永遠創新求進與時代齊步而努力，在學無止境的努力與探索中，悸動於在生活中有一群非常傑出的藝術家朋友們，時時默默於自身的理想與創作，展現出對於真善美的執著與熱愛。

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統一集團觀察到有更多的人，希望自我的生活能夠沁緬於如此的美好藝術，卻不易尋覓到自己所鍾意的作品，為了搭起藝術家朋友與收藏家朋友之間的緣份橋樑，為了讓藝術創作能友善的被社會看見；為了讓每件創作的理念與我們產生共鳴，使得文創藝術更為自然融入生活，統一集團於5日在擁有千萬會員的博客來網站上正式開創線上藝廊「玲廊滿藝」。

「玲廊滿藝」 以廣納生活藝術之美，豐富生命品味之意為核心概念，藉以展現藝術無邊，創意至極的藝苑之美。開幕階段首邀請數十位知名藝術家一同見證，於線上精選數百幅原創畫作，展現題材包含油畫、水彩、粉彩、壓克力等。並依創作主題延伸為三大系列：包含能讓人回味生活點滴心動的 「城市記憶」 系列；視覺上充滿大膽創色的「色彩饗宴」 系列；以及讓人驀然回首會心一笑的 「自然療癒」系列，讓喜愛藝術畫作的我們，在透過理解藝術家的背景與故事之際，得以領會其創作的感動與理念，進而透過此一平台找到與作品的共鳴，並於 博客來 平台，獲得安心、便利的藝購服務。

「玲廊滿藝」的英文取名於Celestial Serendipity ， Celestial 描繪人間仙境， Serendipity 意即天緣巧合，兩字的相遇也演譯了 「玲廊滿藝」 的成立初心，致力於引薦各界優秀藝術家，願每件獨一無二的作品，其藝苑之美與你我生活相遇！