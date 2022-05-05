大又白！G奶辣模「玩DIY」穿這樣　網驚呼：凸出來了

▲百萬辣模Yumi.k體驗「流體熊」，性感美照引網友暴動。（圖／攝自yumibb8888的IG）

記者張鈜閔／綜合報導



百萬G奶網紅「Yumi.k」日前才因接觸確診者被隔離，出來後昨日去體驗時下最夯的「DIY流體熊」，穿著太過性感的她PO出的照片再度引發網友暴動。

Yumi.k有著魔鬼身材，日常穿衣也多為清涼路線，總是大方展示傲人的上圍，IG上有超過133萬粉絲追蹤，人氣相當火紅，昨日她分享一張自己去體驗「流體熊」的美照，照片中的她穿著米白色小可愛，只套了一件針織外套，露出香肩以及傲人上圍，且看似沒穿內衣、身材太好的關係近出現「疑似激凸」的視覺效果，讓網友大飽眼福。

照片放不到1天就吸引超過1.6萬人點讚，她還幽默發文「1顆胸熊熊頭」，網友紛紛驚呼「什麼熊…我只看到布丁」、「我該看那裡？」、「是籃球嗎？」、「點點凸出來啦！」、「好大好白哦」。

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▲百萬辣模Yumi.k體驗「流體熊」，性感美照引網友暴動。（圖／攝自yumibb8888的IG）

Yumi.k之前也跳一段最近很紅的劉耕宏「毽子操」，32秒的影片，網友焦點全被她身上晃動的雪乳吸走，粉絲完全不知道她姿勢標不標準。

▲Yumi.k之前拍的毽子操影片吸引不少網友觀看。（圖／攝自yumibb8888的IG）