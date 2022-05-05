懷孕婆婆細心顧！流產秒嗆「不會下蛋的雞」　勸兒娶外籍比較會生

▲雖然現在觀念越來越開放，但仍有家庭保有重男輕女或傳宗接代的觀念。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

雖然現在觀念越來越開放，但仍有家庭保有重男輕女或傳宗接代的觀念，讓許多女性吃足苦頭。一名人妻訴苦，體質不容易受孕，好不容易懷孕，嫁進婆家，未料流產後，婆婆居然大變臉，還嗆「娶外籍還比較會生」、「不會下蛋的母雞」，讓她非常難過。

人妻在《靠北婆婆2.0》表示，婆婆有4個兒子，先生是大兒子，由於自己有多囊性卵巢，受孕率低，未料竟懷孕了，加上覺得認識先生是緣分，所以後來決定結婚；剛嫁進去，婆婆細心呵護，從來不讓她做家事，保健食品也準備得很周到。

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她說，「我以為我真的有個好婆婆，沒想到某天我發現我出血了，小朋友因為胚胎發育不完全沒了，婆婆知道這件事後連過問都沒過問。」婆婆甚至尖酸刻薄地說，「要不是妳有了，我怎麼可能讓妳當我媳婦，妳家條件沒有我家條件好，連一台好車都沒有，回去請妳媽媽幫妳坐小產，我不懂這些。」讓她非常傻眼。

等到老公跑船回來後，婆婆還跟先生討錢，「你老婆花的那些保健食品，跟我伺候她的錢記得給我，早知道會這樣不如娶一個外籍的還比較會生勒，花錢娶了一個不會下蛋的母雞，浪費錢。」

一席話聽在人妻的耳裡很是刺耳，她難過地說，「傳宗接代真的很重要嗎？」幸好先生站在她這邊，把婆婆罵了一頓，並安慰她懷孕的事情不著急。但5年過去了，至今仍沒有小孩，還是讓她感到很著急。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「她是在哭喔，真的不知道逼人生小孩的長輩是從哪個朝代來的」、「跟傳宗接代沒有關係，是婆婆人有問題」、「回娘家住，存錢，心情好，寶寶就來了」、「妳可以回婆婆，小孩會挑環境，他不喜歡妳」。

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