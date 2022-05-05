急診篩檢「6小時湧150人↑」塞爆　醫崩潰：1個病人頂多看1分鐘

▲急診室醫護人員人手不足。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

本土疫情大爆發，不少民眾爭相湧入急診篩檢，造成急診醫療量能瀕臨癱瘓，一名急診醫師透露，短短6小時，篩檢站就湧入150人以上，大多是快篩陽性的患者，但病人太多、時間太少，每個人只有2分鐘可以看診，根本無法好好評估病患的狀況，直言「急診的醫療已經開始崩潰」。

該名急診醫師在PTT發文，昨（4）日篩檢站6小時就來了超過150人，每個人平均只有2分鐘可以看診，「這兩分鐘還包括叫名字後姍姍來遲、打單子、開藥物跟衛教時間」，根本無法好好替病患看診；有些看起來身體不識的人，會直接送入觀察區檢驗，「但是會不會有人只是很會撐，沒表現出不舒服，過兩天轉中重症，這個就不知道了」。

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他坦言，病患人數太多，實在無法在1分鐘內就評估完，也不能叫病人等久一點，「從早到晚每小時都2、30人掛號，你慢慢看只會讓急診塞滿幾百個快篩陽性民眾，交叉感染大家一起死」。他無奈表示，急診醫師人數太少，護理人力也大量缺乏，「我的搭檔在6小時內分裝了150份以上的檢查單，採檢棒跟病人評估單，下班後還要加班寫150份護理記錄，這個記錄也沒什麼意義，都在亂寫」。

▲每位病患頂多只能看診1分鐘，無法好好評估症狀。（示意圖／記者湯興漢攝）

面對疫情的持續延燒，許多急診醫生考量風險高、薪水少又累，不願意幫忙，「搞團購或上節目賺的更多，護理師跟輕鬆的單位薪水一樣，導致大家也寧可去診所轉輕鬆錢」，此外，最近學校紛紛因疫情停課，醫院的護理師也必須請假回家顧小孩，「他們除了是護士，在家裡也是個媽媽」。

貼文一出，網友們心疼直呼「辛苦了」，「這才是基層的真實心聲吧」、「一線的永遠都是最辛苦的」、「你們急診醫護沒染疫根本奇蹟」、「各位快站好，致敬偉大的第一線」、「感覺現在就是在倒數急診系統崩潰」、「感謝您們的付出與辛勞」、「看了想哭，不知道我們能做什麼」。