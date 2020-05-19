華梵大學9月起免學費！　「羊毛出在羊身上」教團憂：恐劣化教育品質

▲華梵大學。（圖／華梵大學提供）

記者崔至雲／台北報導

華梵大學今（19日）宣布，自今年9月起，大一新生只要修「校園共同維運實習課程」，即可獲得與學雜費同額的「品德獎學金」5萬4000元，形同全校學雜費全免。對此，私校工會指出，私校打價格戰，用低價搶學生，除劣化教育品質外，後續恐怕會衍生更多亂象。

全國私校工會理事長尤榮輝指出，華梵大學免學費政策已宣告私校開打價格戰，其後續的效應是，一、許多財務原本就困難的私校因沒經費打價格戰將被迫提早退場；二、許多私校若跟進提高招生獎助金或減免學費，會讓學校財務更困難，恐怕排擠教育經費，降低教育品質。有些學校更會以扣減教師年終獎金、扣薪或以資遣教職員因應。

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▲華梵大學校長李天任宣布，9月起，華梵大學將實施形同免學雜費的政策。（圖／華梵大學提供）

尤榮輝表示，私校打價格戰是自相殘殺，這是一場私校割喉戰，比的是誰的口袋深、誰的氣長，10年後還能存活的學校就是贏家。主管機關要特別注意私校為招生打價格戰，或濫發獎助學金是否會危害教學品質，侵害學生受教權和教職員工作權。

至於考生要注意的部分，尤榮輝說，羊毛出在羊身上，天下沒有白吃的午餐，私校辦學經費原本捉襟見肘，濫發獎助金或以優惠學費招生的學校是否還能維持教育品質不無疑問。建議考生仍要慎選財務健全、辦學品質優良的學校，不要短視近利。

尤榮輝憂心指出，少子化讓多數私校財務困難，如何還有餘裕打價格戰？正常情況學校應以師資、設備、特色及專業課程，以及校園設施和環境來吸引學生就讀。私校打價格戰，用低價搶學生，除劣化教育品質外，後續恐怕會衍生更多亂象。