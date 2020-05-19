最狂私校！華梵大學9月起「全校免學雜費」...校方每年短收1億在所不惜

▲華梵大學今天破天荒宣布，全校大學部學生9月起皆可申請和學雜費同額的獎學金。（翻攝自華梵大學粉絲專頁）

圖文／鏡週刊

私立華梵大學今（19日）宣布，自今年9月起，提供大一新生與學雜費同額的「品德獎學金」，大二到大四的學生則可申請「創新共學獎學金」，換句話說，大學部940個學生今年起每年可省下約10萬元的學雜費，學校相當於一年少收約1億元學雜費，華梵大學可能成為國內第一所「免費大學」。

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華梵大學由曉雲法師創辦，校長李天任表示，今年9月起華梵大學大一新生，只要選修「校園共同維運實習課程」，每週參與約5小時的校園維護工作，每學期就可獲得與學雜費同額（新台幣5.4萬元）的「覺之教育品德獎學金」，形同學雜費全免，李天任也說明，構想是來自美國大學的CO-OP。

至於已入學的大二至大四的學生，也可申請「創新共學獎學金」，學生只要課堂出席率不低於8成，且找到一名一起學習的學伴，組隊提出「創新共學計畫」通過審核之後，每人最高也同樣能獲得與學雜費同額的5.4萬元獎學金。

李天任表示，在少子化趨勢下，華梵大學的免學雜費政策「賭很大」，但華梵大學學生數少，推出免學雜費政策，不是為了要跟其他學校競爭，而是要證實小而精緻的學校，也有存在的價值。



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