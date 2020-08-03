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發全額獎學金！華梵大學創「高教新模式」　就學0負擔...培育斜槓新人才

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▲▼華梵大學開創「高教新模式」。（圖／華梵大學提供）

▲華梵大學開創「高教新模式」。（圖／華梵大學提供）

生活中心／綜合報導

大學指考即將放榜，您仍在煩惱擔心自己（或自己的孩子）進入大學後讀的不是自己想念的科系嗎？擔憂學費的負擔嗎？擔心大學畢業後的出路嗎？一般而言，家長與考生關心的不外是選擇學校的教育條件與畢業後的出路，因為學校眾多，往往讓人無從選擇。

入學即領全額獎學金
華梵大學2020年起除了提供新生「全額獎學金」，可以紓解有心向學但經濟受疫情之困而有壓力的年輕同學（或家長）困難之外，更首創全校以蜂巢式「模組化課程」的開課方式，打破科系限制，讓學生自由跨領域選擇想念的專業，而且規劃客製化自我獨特的學習路徑，提供每位新生都有個人專屬的獨立工作研究與創作空間，可以不受打擾進行個人自主學習與專業創作。如此「獨尊的客製化」大學生活，才是高中生畢業生的首選！

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就學零負擔畢業即就業
華梵大學於5月中旬正式宣布自109學年度起提供大一新生「品德獎學金」，不分身分別一律適用，等同讓申請的新生享受等同學雜費全免的優惠；針對大二至大四學生，提供申請「創新共學獎學金」，通過後同樣獲得與學雜費同額的獎學金，相當於就學四年期間學雜費可以持續全免。三年級後加入「未來學校」課程，還可以保證就業。對學生的入學、就學到畢業都提供了明確的照顧培養與出路保障。

跨領域模組化課程教學
華梵大學校長李天任表示，華梵是國內第一所全面突破科系壁壘，採用了模組化開課與全校跨領域學習，必修學分限制最少的大學。全國首創的全校跨領域選課及模組化課程教學，將各系專業課程歸納統整為數個模組，學生除了修習所屬科系的必修模組課程，也可至外系自由修讀其他模組課程，整合為更新的知識領域，畢業時將同時擁有二至三個完全不同領域的專業，可以因應外界快速度變遷的人才需求，也讓自己成為擁有多元專長的現代「斜槓人」！

客製化學習歷程
客製化的課程設計，能讓每位學生與導師研商，依自我興趣與對未來的期許，設定自己的大學學習旅程，每學期滾動式修正，有效且快速地打好基礎並習得自己有興趣的專業能力，充分發揮潛力成為受職場歡迎的當紅炸子雞。

書院生活深化涵養
此外，華梵不僅校內的生師比只有18.12，創全國非醫學類一般私立大學最低，且每位學生享有老師的照顧與師生互動品質極高，推動全校實施書院制度，鼓勵學生住校，住校生平日每晚都有2至3門多元化的導師活動或書院課程精彩進行，學生可依興趣自由參加，增益自我的身心靈修養。

▲▼華梵大學開創「高教新模式」。（圖／華梵大學提供）

▲跨領域學習，培育現代斜槓人。（圖／華梵大學提供）

自我期許逐年進步
學校同時提供進步獎學金，鼓勵學生自我要求，不怕基礎不好，逐年提昇學術能力，參與校方百工學堂工作坊，投入共學計畫，與導師及業師就近請益。強化自主學習，師生創新交融，培養最貼近職場所需的實務能力。

境外學習比例突破4成
值得一提的是，華梵國際化成果斐然，學生出國學習風氣鼎盛，老師經常帶領同學赴海外交流研習，境外學習比例早已突破四成，不論交換生、雙聯學位、短期遊學或是實習，師生在海內外的表現都有口皆碑，未來更朝向60％的學生都能有國際交流經驗。

人文與科技融匯的斜槓人
李天任校長強調，「華梵是全臺第一所佛教界創辦的大學，校務基金充分，財務健全」，秉持為國家社會培育人才的辦學初衷，要堅持「人文與科技融匯，慈悲與智慧相生」的原則，配合系所與課程改革，華梵大學已經演化成為符應社會進步，提供好學青年就學零負擔的高教機構。未來將持續投入經費永續辦學，栽培符合時代所需「動手做」的實作人才，培養畢業生成為跨領域學習的「斜槓人」，養成重視品德與內涵的人生，集多項本領於一身，不會被職場的光速變遷所淘汰。

為了讓更多考生進一步了解華梵大學新生全額獎學金方案內容以及辦學特色，學校特地選在大學指考放榜隔天、8月8日、9日下午1時召開單獨招生說明會，由李天任校長親自對外說明，歡迎有興趣的考生報名參加，地點在新北市文化路二段242號6樓華梵大學新北板橋中心。

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