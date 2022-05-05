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網友召喚陳建仁！才嗆柯文哲要看書　陳時中今宣布「快篩陽=確診」

▲▼陳建仁、陳時中。（資料照／ETtoday攝影中心）

▲前副總統陳建仁、衛福部長陳時中。（資料照／ETtoday攝影中心）

記者皮心瑀／綜合報導

台北市長柯文哲日前談到疫情，主張「快篩陽性等於確診」，隨即遭到副總統陳建仁打臉，陳建仁甚至回嗆，「不懂流行病學，回去好好看書」。不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中5日就宣布居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象若為快篩檢測陽性，經醫事人員遠距視訊確認，就認定為確診，引來大批網友狂酸，「現在誰該回家看書呢？」

面對陳建仁罕見表現強硬態度，柯文哲先是笑了3聲「嘿嘿嘿」，強調書上知識是一回事，實際作戰是一回事，自己現在最擔心的是，在防疫量能沒收到威脅之前仍進行活動，但他們每天最重要的是看一份報表，上面會顯示剩下多少醫療量能，倘若被威脅到，還是要踩剎車，不可以像香港讓病人堵在急診室外面、送不進去。

不過，陳時中5日指出，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用家用快篩檢測陽性，不需出門做PCR，只要經醫事人員遠距視訊確認，就可被視為確診個案，並稱修訂定義是為了減少民眾為了確認是否確診，外出造成的風險，若民眾或衛生局對快篩陽性未有共識或有疑義，可通知衛生局安排採檢。

中央流行疫情指揮中心晚間發布新聞稿修正，居家隔離及自主防疫或居家檢疫期間使用家用新型冠狀病毒抗原快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認」為確定病例條件自5月12日起實施。

身為柯文哲支持者的護理師張喬瑜則在臉書嘲諷，「之前柯文哲提這個建議說『快篩陽性等於確診』，當時我們偉大的陳建仁副總統嗆柯文哲『不懂流行病學，回去好好看書』。那請問現在指揮中心是？？？？？？」

網友則紛紛在底下留言，「果然指揮中心的人的確都不懂流行病學的，的確要再回去好好看書的」、「XXX表示:時空背景不同...（理直氣壯」、「聖騎士大仁哥怎麼還沒出征我大時鐘」、「先否定再模仿是現行的台灣價值」、「差兩三天，所以時空背景不同啦」。

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