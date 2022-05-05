副機長飛一半認了「最後考試還沒過」　全機嚇壞！維珍航空急折返

▲維珍航空一架客機2日被迫折返，竟是因為副機長尚未完成培訓。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合報導

維珍航空（Virgin Atlantic）2日發生離譜事件，VS3航班預計從倫敦飛往紐約，出發40分鐘後卻被迫折返，因為副機長尚未完成公司要求的「最後評估飛行測試」。回到希斯洛機場（Heathrow Airport）後，維珍航空緊急派出另一名飛行員接替副機長的工作，但旅客行程已被延誤至少3小時。

一名乘客接受《太陽報》採訪時表示，大家得知消息後，機上氣氛變得非常緊繃，「飛機飛到了愛爾蘭，然後他們發現副機長還在接受培訓。機長別無選擇，只能回到希斯洛機場，找另一位更有經驗的機組人員。這讓所有人都很尷尬，乘客們都很生氣。」

據悉，機長經驗豐富，在維珍航空任職17年，累積數千小時的飛行時數。副機長於2017年到職，至今尚未完成維珍航空的最終考核。但是，由於2人皆具飛行員執照，且符合駕駛客機資格，因此沒有違反英國民航局的法規。

維珍航空已經針對此事公開道歉，發言人表示，本事件起因於排班失誤，「這位合格的副機長與經驗豐富的機長一起飛行，但之後被另一名飛行員取代，以確保全面符合維珍航空遠勝業界標準的培訓規章。」該公司的內部營運狀況也接受審查及更新，避免類似情況再次發生。

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