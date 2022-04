驚悚畫面曝光！　貨機迫降180度大迴轉「瞬間斷成2截」

▲一架貨機降落機身斷2半。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

美洲國家哥斯大黎加7日一架波音757-200F機型貨機起飛沒多久發生故障,緊急迫降胡安聖瑪麗亞國際機場(Aeropuerto Internacional Juan Santamaría),但卻沒想到在飛機落地後,180度大轉彎撞上跑道旁的路堤,機身硬生生斷成2截。

Costa Rica's Juan Santamaria International Airport closed after a DHL Boeing 757-200 cargo aircraft on route to Guatemala made an emergency landing before skidding off the runway and splitting, The crew was unharmed. @Reuters Here is the video: pic.twitter.com/SVFn025DsY