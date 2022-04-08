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端午連假「離島航班機票4／11開賣」　澎金馬飛1284架次

▲▼松機疫情期間離島航班,松山機場,登機,櫃臺 ,新冠肺炎, Covid19,長榮 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲端午連假離島航線機票下週開賣。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李宜秦／台北報導

今年端午有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,284架次，計139,476個座位數，並自4月11日（下週一）上午9時起開放訂位。

民航局規劃，6月2日(週四)至6月6日(週一)為航空疏運期，共計5天。民航局指出，端午連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

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在各航線運能提供方面，澎湖航線(不含澎湖-金門航線)710架次、77,612個座位數；金門航線404架次、50,264個座位數；馬祖航線170架次、11,600個座位數；上述3離島航線共計提供1,284架次、139,476個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次端午連假，於尖峰時段6月2日至6月4日臺灣出發往離島方向，以及6月4日至6月6日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制。

民航局強調，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

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