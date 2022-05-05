新北3男到雲林鄉下種大麻　上網買裝備露餡...已狠撈640萬

▲新北市3名男子到雲林鄉下租屋栽種大麻以為沒人發現，台中警靠這招人贓俱獲。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

新北市28歲陳姓男子夥同23歲黃姓男子、20歲吳姓男子，以為到雲林縣偏僻鄉鎮種植大麻不會被發現，一開始確是如此，陳男已賣出一波，獲利640萬元，後來吳男上網購買如照明燈、氧氣瓶和鐵鏟等栽種工具，擇地繼續種，台中警方在網路巡邏時，發覺這些訂購貨物很可疑，經2個多月跟監、蒐證，南下雲林逮捕3嫌及大麻植株109株、大麻成品1袋（646.84公克），3嫌已被雲林地檢署依毒品罪嫌起訴。

台中市警察局第六分局員警2個多月前網路巡邏發現，有名吳姓男子訂購除濕機、照明燈、氧氣瓶和鐵鏟等栽種工具，敏銳懷疑和大麻有關，經深入追查、跟監，日前南下雲林縣虎尾鎮2處透天厝搜索，屋內已無大麻株，但明顯有栽種跡象，原來陳男和黃男早已收成，並以每公斤80萬元售予他人，獲利640萬元。

警方循線發現，陳男又和吳男在虎尾鎮、斗六市及林內鄉等3間透天厝租屋繼續種植，現場扣得乾燥大麻植株109株、大麻花5包（13.5公克）、大麻成品1袋（646.84公克）及栽種工具等證物，人贓俱獲。

警方呼籲，意圖供製造毒品而種植大麻，已涉嫌違反毒品危害防制條例，涉及5年以上有期徒刑，得併科5百萬以下罰金之重罪，民眾勿以身試法。