快訊／估今日本土破3萬！　陳時中14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5/5）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。國內染疫輕症者以居家照護為主，指揮中心今起將陸續配送口服抗病毒藥到全台57家藥局，今日將說明送藥到府流程；另本土病例過去2天已經突破兩萬，今天傳出單日病例超過3萬，相關情況預期記者會中說明。

昨日新增的本土病例來到2萬8420例，再創歷史新高，全台22縣市都有個案，且6縣市個案破千，當中新北市突破萬例，單日確診1萬151例，接著依序是台北市5538例、桃園市4814例、台中市1680例、高雄市1021例、基隆市1003例。而根據衛福部4/28在行政院會的報告，本土確診來到5月5日高推估是3.7萬例。

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根據指揮中心統計，目前全台共有5萬2493人在居家照護，輝瑞口服藥已使用887人份、還剩約34.9萬份，默沙東口服藥使用378人份、還剩約4600份，這週會針對應變醫院、居家照護完成布點。

醫療應變組副組長羅一鈞昨表示，今起會陸續將口服藥物配送到各縣市57家核心藥局，可支援送藥到宅，但強調民眾、居家醫療團隊要啟動遠距醫療相關照護與諮詢流程，今天會進行說明。