女攤商火大質疑「肉攤確診足跡有誤」　高市衛生局公布疫調紀錄

▲高雄市4日公布確診者足跡，涵蓋範圍相當廣。（圖／高雄市政府）



記者賴文萱／高雄報導

高雄市府4日公布確診足跡，其中有一處足跡為鳳西黃昏市場（肉攤工作人員），但有一名在地女攤商出面指控「足跡地址根本沒有豬肉攤販」，害得她與丈夫在附近擺攤生意受到影響。對此，高雄市衛生局也公布進一步疫調紀錄，案6595於4/29下午1:30至3:30確實於鳳西黃昏市場肉攤工作。

高雄市4日新增987例確診案例，並公布確診活動足跡。但有名女子在「爆料公社」指控，公布足跡當中有位「鳳西黃昏市場肉攤工作人員」，不過公布的鳳西市場足跡地址處，根本沒有豬肉攤販，她與丈夫在附近擺攤，2人都沒確診，生意已經受到直接影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼女子質疑市府公布的足跡是錯的。（圖／高雄市衛生局提供）



女攤商強調，該處地點一直以來都沒有肉攤，不曉得到底是怎麼公布的，也不知道到底是如何確定的。對此，高雄市衛生局公布疫調紀錄顯示，本市案6595（40多歲男性，居住地高雄市鳳山區）於4/29下午1:30至3:30於鳳西黃昏市場（五權南路上）肉攤位工作（工作內容：協助絞肉）。

網友們看完貼文以後，在下方留言回應，「肉攤工作人員不代表一定是豬肉攤」、「這些足跡圖還有用？我就問」、「現在我都不看足跡了，反正就手常消毒、口罩戴少、也打了三劑了，就正常的過吧」、「上面沒有寫豬肉攤就不用特別在意吧，肉攤應該有包含雞肉攤吧？」