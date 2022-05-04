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快訊／高雄國三學生5／16起停課5天　降低國中會考前染疫風險

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市今（4）日新增987例本土個案，疫情持續延燒，但國中教育會考將在5月21、22日登場，為此，高雄市教育局長謝文斌在防疫記者會中宣布，國中3年級會考前，5/16-5/20暫停實體課程5天。

▲▼高雄宣布防疫停課。（圖／高雄市政府提供）

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▲▼高雄宣布防疫停課。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄市教育局長謝文斌。（圖／記者賴文萱翻攝）

為因應即將到來的國中教育會考，且積極降低考生試前到校染疫風險，高市府宣布，本市各國中三年級學生考前一周調整為線上教學，並請學校針對該周課程安排應送課程發展委員會討論通過。

線上教學期間，若學生有特殊因素（如：有特殊照顧需求等）須到校者，學校亦須妥為安排。

▲▼高雄5/4疫情概況。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄5/4疫情概況。（圖／高雄市政府提供）

高雄市長陳其邁下午召開防疫記者會對此做進一步疫情說明，同時也公布最新確診足跡。中央公布高雄今日新增1021例，不過在疫調過後，含境外移入、系統重複通報等狀況，轉銜36例出去，因此為987例。在今日新增的案例中，以密切接觸者800例占最多，包含同住親友341例、餐飲娛樂152例、職場校園287例、高風險場域20例。

▼高雄5/4確診足跡。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄5/4確診足跡。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄5/4確診足跡。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄5/4確診足跡。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局簡任技正潘炤穎公布確診高風險足跡表示，特定娛樂場所衍伸個案有13例，包含9間也不陌生的地方，之前陸續都有出現過，呼籲密閉狹小空間一定要戴好口罩。另外，在餐飲娛樂部分，也有多間店家工作人員中鏢。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

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