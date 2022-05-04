被爸媽放沙發12年沒動　女全身恐怖腐爛「融化座位上」慘死

▲女子被發現待在沙發上12年成腐屍。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國路易斯安那州傳出駭人命案，患有疾病的36歲女子萊西(Lacey Fletcher)被人發現半裸陳屍在爸媽沙發上腐爛，且長達12年來都沒有離開過沙發，全身被自己的排泄物和蛆蟲覆蓋，導致身上皮膚嚴重潰爛，父母被指控二級謀殺罪。

警方今年1月3日接到報案，64歲女子希拉(Sheila Fletcher)著急地說她的女兒已經停止呼吸，然而警方前往位於斯洛特市(Slaughter)家中，發現在沙發上的萊西已成為腐屍，近來將65歲父親克萊(Clay Fletcher)與希拉依殺人罪名逮捕。

驗屍官尤厄爾(Ewell Dewitt Bickham III)表示，這是他看過最恐怖的案件，死者至少在沙發上待了12年，瘦弱遺體滿是排泄物和蛆蟲，腐爛到「幾乎融化」在座位上，「一打開門，走進屋裡就有一股惡臭，就算忍住呼吸也沒用，爸媽當時人站在廚房，一句話都沒說，我後來一整個禮拜都吃不下東西，一直在哭」。

被告克萊與希拉辯稱，女兒因為患有罕見疾病「閉鎖症候群」(Locked-in Syndrome)幾乎全身癱瘓、不良於行，是她自己決定要一直待在沙發上長達12年，「她後來愈來愈不想離開家、不想離開沙發，處於完全隱居的狀態」。

尤厄爾則指出，查詢後發現醫院完全沒有萊西的醫療紀錄，顯示她自16歲以後再也沒有就醫甚至任何治療，且不認為她有罹患閉鎖症候群，依他的判斷比較像是社交焦慮與嚴重自閉症。檢察官也表示，「沒有任何人會以這種方式對待任何生物，就算是寵物處於這種情況，也會帶去看獸醫」。案件目前仍在審理中。