萬華開發公司挨轟7槍案外案　警竟遭「困40分鐘」！拿遙控器的慘了

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子日前到萬華區1家開發公司，持「黑蜘蛛」衝鋒槍狂轟7槍後跑去大同分局投案，警方事後發現該開發公司曾是由青山宮主委「源兄」擔任負責人，又傳出在1月份，警方上門查訪案件時，內部人員將鐵門拉下，造成警員卡在鐵門與內部鋁門之間40分鐘，警方事後傳辦相關人等，依照妨害公務函送地檢署偵辦，當時青山宮黃姓主委也在場。

警方調查，23歲的林姓男子在4月27日凌晨3時許，持改造的「黑蜘蛛衝鋒槍」，前往西園路一處開發公司狂轟7槍，而開發公司正巧就在萬華分局旁邊，事後林男主動到大同分局投案，警方成立專案小組全力追查，不排除幕後與土地糾紛有關係，警局長楊源明、北市刑大大隊長蔡燕明等人也在勞工節連假前，每天前往參加會議。

▲日前遭槍擊的開發公司，曾經傳出將警員卡在鐵門與鋁門之間40分鐘的情形。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，被開槍的開發公司，曾經是由青山宮綽號「源兄」的黃姓主委擔任負責人，但事後登記的負責人已更換，初步不排除與土地開發、土方利益糾紛有關，內政部高層也下令徹查此事；另外傳出，該開發公司曾經在1月份，因被檢舉有擄人情事，警方上門查緝，卻被裡面的黃姓男子故意降下鐵門阻止進入。

警方指出，1月17日晚上時分，萬華分局接獲線報，1名女子接獲朋友簡訊，要求「報警，可能走不了」，警方依據定位在開發公司附近尋找，發現開發公司有許多人進出，且正準備拉下鐵門，3名警員立刻上前阻止，但開發公司裡的黃姓男子卻沒有停下遙控器，2名警員脫困，但其中1名警員則卡在鐵門與內層的鋁門之間。

當時警方利用甩棍停下鐵捲門，也立刻啟動快打部隊到場，並通知消防人員前往準備破門，開發公司內部人員見狀，立刻將鐵捲門打開，發現裡面並沒有持槍押人的情事，後續因逢過年，警方在年後陸續傳辦相關人等到案說明，訊後依照妨害公務將控制遙控器的黃男函送法辦。

▲警員被卡在鐵門縫內40分鐘，警方也將現場控制遙控器的黃男依法函送法辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，當時1名陳姓男子與黃姓女友，與另名李姓建築公司老闆討論工地事宜，所以借用該開發公司商議，當時青山宮黃姓主委也在現場，當時因陳男腳受傷，李姓老闆派司機前往接送，因現場有10多人聚集，陳的女友誤以為出不去，所以才會傳訊息給朋友求救，控制遙控器的黃姓男子則辯稱，當時遙控器一度壞了、後來又正常，就立刻開門。