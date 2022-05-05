　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

萬華開發公司挨轟7槍案外案　警竟遭「困40分鐘」！拿遙控器的慘了

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子日前到萬華區1家開發公司，持「黑蜘蛛」衝鋒槍狂轟7槍後跑去大同分局投案，警方事後發現該開發公司曾是由青山宮主委「源兄」擔任負責人，又傳出在1月份，警方上門查訪案件時，內部人員將鐵門拉下，造成警員卡在鐵門與內部鋁門之間40分鐘，警方事後傳辦相關人等，依照妨害公務函送地檢署偵辦，當時青山宮黃姓主委也在場。

警方調查，23歲的林姓男子在4月27日凌晨3時許，持改造的「黑蜘蛛衝鋒槍」，前往西園路一處開發公司狂轟7槍，而開發公司正巧就在萬華分局旁邊，事後林男主動到大同分局投案，警方成立專案小組全力追查，不排除幕後與土地糾紛有關係，警局長楊源明、北市刑大大隊長蔡燕明等人也在勞工節連假前，每天前往參加會議。

▲▼日前遭槍擊的開發公司，曾經傳出將警員卡在鐵門與鋁門之間40分鐘的情形。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲日前遭槍擊的開發公司，曾經傳出將警員卡在鐵門與鋁門之間40分鐘的情形。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，被開槍的開發公司，曾經是由青山宮綽號「源兄」的黃姓主委擔任負責人，但事後登記的負責人已更換，初步不排除與土地開發、土方利益糾紛有關，內政部高層也下令徹查此事；另外傳出，該開發公司曾經在1月份，因被檢舉有擄人情事，警方上門查緝，卻被裡面的黃姓男子故意降下鐵門阻止進入。

警方指出，1月17日晚上時分，萬華分局接獲線報，1名女子接獲朋友簡訊，要求「報警，可能走不了」，警方依據定位在開發公司附近尋找，發現開發公司有許多人進出，且正準備拉下鐵門，3名警員立刻上前阻止，但開發公司裡的黃姓男子卻沒有停下遙控器，2名警員脫困，但其中1名警員則卡在鐵門與內層的鋁門之間。

當時警方利用甩棍停下鐵捲門，也立刻啟動快打部隊到場，並通知消防人員前往準備破門，開發公司內部人員見狀，立刻將鐵捲門打開，發現裡面並沒有持槍押人的情事，後續因逢過年，警方在年後陸續傳辦相關人等到案說明，訊後依照妨害公務將控制遙控器的黃男函送法辦。

▲▼日前遭槍擊的開發公司，曾經傳出將警員卡在鐵門與鋁門之間40分鐘的情形。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警員被卡在鐵門縫內40分鐘，警方也將現場控制遙控器的黃男依法函送法辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，當時1名陳姓男子與黃姓女友，與另名李姓建築公司老闆討論工地事宜，所以借用該開發公司商議，當時青山宮黃姓主委也在現場，當時因陳男腳受傷，李姓老闆派司機前往接送，因現場有10多人聚集，陳的女友誤以為出不去，所以才會傳訊息給朋友求救，控制遙控器的黃姓男子則辯稱，當時遙控器一度壞了、後來又正常，就立刻開門。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

ET快訊
確診「居家照護」可領勞保傷病給付！　最高5343元
快訊／《急急復雞雞》男星猝逝家中！　享壽66歲
快訊／日本自民黨青年局見蔡英文　多名成員確診
快訊／衛福部估「5月11日」確診上看10萬！　最新預測曝光
快訊／輝瑞兒童疫苗來了！陳時中：77萬劑5／12抵台、5／2
確診者叫119！急診才說無症狀「想快領保險金」　醫怒炸
露毛泰貴妃被打入冷宮！　獨留德國淪怨婦
柯文哲：全台將進入「黑暗時期」！　再過3天確診數字不準了
快訊／今估本土破3萬！　陳時中14:00說明
拿7000元大禮！　母親節炫「毛孩深情合照」賺大獎
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

無良掉落物再現台61！土石毀路驚悚畫面曝　一車爆胎險沒命

新北3男到雲林鄉下種大麻　上網買裝備露餡...已狠撈640萬

網傳疫情失控「殯儀館連夜燒不停」！恐怖照片真相曝...別再傳了

清潔隊垃圾車大迴轉未減速致同事摔車　司機判刑定讞

下午5點到期！開挖知本海岸2公噸黃金　他想完成父親遺願屢遭阻擋

昏睡醒來「撈不到線」！正妹發現棉條消失　驚覺遭好友亂來崩潰

不是人人都如大S！84歲翁接到10年前舊愛電話 結局讓他心碎

6歲童模仿性愛動作...「大哥哥」對他做過　父母怒告結局逆轉

無牌無帽無照酒測也超標！高雄男竟嗆：不准，再測一次

開車睡著連撞路邊10汽機車！酒測值曝光...他辯：只喝3瓶啤酒

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

再增5死！今本土飆28420例　新北首次「單日突破萬例」

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

媽玩遊戲黏人柴狂討摸　牠鑽懷裡猛蹭：快理我

無良掉落物再現台61！土石毀路驚悚畫面曝　一車爆胎險沒命

新北3男到雲林鄉下種大麻　上網買裝備露餡...已狠撈640萬

網傳疫情失控「殯儀館連夜燒不停」！恐怖照片真相曝...別再傳了

清潔隊垃圾車大迴轉未減速致同事摔車　司機判刑定讞

下午5點到期！開挖知本海岸2公噸黃金　他想完成父親遺願屢遭阻擋

昏睡醒來「撈不到線」！正妹發現棉條消失　驚覺遭好友亂來崩潰

不是人人都如大S！84歲翁接到10年前舊愛電話 結局讓他心碎

6歲童模仿性愛動作...「大哥哥」對他做過　父母怒告結局逆轉

無牌無帽無照酒測也超標！高雄男竟嗆：不准，再測一次

開車睡著連撞路邊10汽機車！酒測值曝光...他辯：只喝3瓶啤酒

20多歲女3劑疫苗仍重症亡！醫揭1關鍵「病毒全身跑」：用藥不是重點

上海1800家重點企業復工率逾7成　強調對復工條件「沒必要加碼」

桃園失智婦迷途一問三不知　手戴愛心手鍊警助返家

翹二郎腿並不帥氣優雅　物理治療師：翹腿久坐易脊椎側彎

快訊／民進黨土樹山鶯初選結果曝　林佳龍子弟兵卓冠廷奪冠出線

貓咪凜然表情朝鬆軟泥土奔去　老爹求放過：剛播種啊！

無良掉落物再現台61！土石毀路驚悚畫面曝　一車爆胎險沒命

美SEC再開鍘！京東、bilibili等88家中概股被列入「預摘牌名單」

獲國民黨提名參選屏東縣長　蘇清泉：迎接屏東出頭天

防疫必備！殺菌烘碗機下殺3480元　85公升大容量、紫外線消毒更安心

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

社會熱門新聞

她結婚又離婚30次淪街友　嫁5老公3個還在關

李敖之女被罵「懶蔓」　求償20萬結局曝

網紅開箱「指尖快篩」爆違法　賣逾23萬組

即／板橋2機車相撞！熊貓外送員噴飛撞變電箱命危

宅配員每天工作12小時猝死　公司判賠353萬

保險業務涉詐上億　自創終身壽險6年還本

智障兒「亂拳打死7旬父」　鄰長上門驚見逆倫慘案

勾惡將「一個人」南下　桃園警急派大批警力戒備

即／台中女墜卡5樓陽台　臟器外露死亡

毒父虐嬰只因「長得像岳父」　岳母發聲了

登山隊8人分散5處又失溫斷糧　警消救回6人

台中1歲男嬰疑被性侵　父自責：送兒子進地獄

即／台中女大生墜樓　手腳骨折送加護病房

喝到爛醉還開車！　北市男酒駕撞爛9汽機車

更多熱門

相關新聞

萬華男過馬路「慘遭4車連撞」　頭部重創送醫不治

萬華男過馬路「慘遭4車連撞」　頭部重創送醫不治

台北市萬華區2日凌晨3時許，一名莊姓男子（41歲）疑闖紅燈走在斑馬線上，打算穿越忠孝西路走到西寧南路，卻遭一輛從忠孝橋下橋的多元計程車撞上，由於事發時天雨疑造成視線不良，莊男倒地後接連再被3車撞輾，其中一輛車撞人後逃逸。莊男經急救後仍因傷重不治，事故原因有待釐清。

萬華角頭藏「3槍75彈」　辯朋友寄放

萬華角頭藏「3槍75彈」　辯朋友寄放

華西街夜市違停遭攔查　車上一堆毒品即溶包　

華西街夜市違停遭攔查　車上一堆毒品即溶包　

華府傳槍響4人傷　槍手在高級住宅區開火

華府傳槍響4人傷　槍手在高級住宅區開火

萬華人不捨！　百年古蹟「朝北醫院」傳開價800萬求售

萬華人不捨！　百年古蹟「朝北醫院」傳開價800萬求售

關鍵字：

開發公司萬華槍擊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了！　死訊藏3個月

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

影帝小舅子跌下30公尺高坡身亡！

莉婭懷孕3月「好想跟你上床」4願望調情謝和弦！

機車「車頭朝外停」會被罰錢？

余秉諺解隔離玩車震！

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天敗血症亡

警政署被電飛　對連千毅之亂「軟得像麻糬」

快訊／哏圖女孩驚傳輕生！得年16歲

20多歲女打滿3劑仍重症死　醫揭6不尋常症狀

快篩1條線「睡醒變2條」嚇瘋！醫嘆：我也是　8個字解答了

知本埋2噸黃金　尋寶人再次開挖

男友每天早上準時傳3字　她拆穿「外掛」真相

勾惡最新聲明！將動身南下單獨赴約

更多

最夯影音

更多
男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽
一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面