華西街夜市違停遭攔查　他主動交出21包「感冒熱飲」下場慘　

▲周男持有「斯斯感冒熱飲」，警方最後採檢發現是冒牌貨，裡面裝有毒品即溶包。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大特勤中隊9日晚間於萬華區桂林路巡邏時，發現1台汽車違規停放在華西街觀光夜市，警方上前盤查，男子主動交出口袋的21包印有「斯斯」的毒品即溶包，企圖讓警方誤以為是感冒熱飲，原本男子以為主動交付警方就不會再搜車，沒想到後座又被搜出71包毒品。

北市刑大特勤中隊執行巡邏勤務時，在萬華區桂林路「華西街觀光夜市」前攔查違規停車的自小客車，車上的24歲周姓駕駛下車接受盤查，主動交出口袋藏放的21包「感冒熱飲」，警方一驗發現是「仿造知名感冒熱飲的外包裝」，裡面裝的是毒品即溶包。

原本周男以為主動交付毒品即溶包，警方就不會再繼續盤查，但沒想到眼尖的特勤人員在後座發現更多「感冒熱飲」，在後座搜出多達71包，共計92包毒品即溶包，總毛重達21.9公克。警訊後依照《毒品危害防制條例》將周姓男子移送法辦。

周男供稱，持有的毒品即溶包是自己要使用，因為疫情嚴重，所以要先買來「囤貨」，但警方不採信，認為可能有販售他人的可能，所以也將持續追查毒品去向，以及向上溯源毒梟源頭，避免民眾吸毒造成自身危害，也可能破壞家庭影響社會治安等疑慮。

警方指出，周男相當大膽，被查獲地點離萬華分局不到1百公尺，且身上查扣的即溶包包，外包裝上印有「斯斯」兩字，幾乎與市售感冒熱飲雷同，企圖誤導警方以為是知名藥廠市售的感冒熱飲，但警方打開驗貨，且比對「原廠」的感冒熱飲包裝，最後戳破謊言，讓周嫌百口莫辯。