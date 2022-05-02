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萬華男雨中過馬路「慘遭4車連撞」　頭部重創腳部變形送醫不治

▲▼一名行人在穿越忠孝西路時，遭多元計程車撞上，隨後再遭2車撞擊後傷重倒地。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消到場替莊男施行CPR，送醫急救仍因傷重不治。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市萬華區2日凌晨3時許，一名莊姓男子（41歲）疑闖紅燈走在斑馬線上，打算穿越忠孝西路走到西寧南路，卻遭一輛從忠孝橋下橋的多元計程車撞上，由於事發時天雨疑造成視線不良，莊男倒地後接連再被3車撞輾，其中一輛車撞人後逃逸。警消到場緊急將莊男送醫，急救後仍因傷重不治，警方已調閱監視器並在現場採證，事故原因有待釐清。

▲▼一名行人在穿越忠孝西路時，遭多元計程車撞上，隨後再遭2車撞擊後傷重倒地。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼一名行人在穿越忠孝西路時，遭多元計程車撞上，隨後再遭2車撞擊後傷重倒地。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼一名行人在穿越忠孝西路時，遭多元計程車撞上，隨後再遭2車撞擊後傷重倒地。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方到場拍照採證，並詢問丁男（最右）事故情形，其所駕駛的多元計程車車頭破損、後照鏡斷裂。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，丁姓男子（57歲）事發時開著多元計程車，沿忠孝橋由西往東行經忠孝西路、西寧南路路口，撞上疑似闖紅燈走在斑馬線上的莊男，丁男肇事後將車停靠路旁報警，不久莊男再被另一輛車撞上，隨後肇事逃逸並未停下。最後莊男接連遭蔡男（45歲）駕駛的黑車壓過雙腳，再被董男（41歲）駕駛的小貨車輾過，當場失去生命跡象。

丁男表示，當時載著客人開往台大醫院，在開下忠孝橋時，路口號誌是綠燈，卻在路中突然竄出一名行人，反應不及當場撞上，不久看到一輛賓士車疑似沒看到倒地的傷者，撞上傷者後就直接開走。但有注意到莊男被二度撞擊後仍有呼吸，到最後一輛小貨車撞上後，傷者已經沒有呼吸心跳了。

▲▼一名行人在穿越忠孝西路時，遭多元計程車撞上，隨後再遭2車撞擊後傷重倒地。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼一名行人在穿越忠孝西路時，遭多元計程車撞上，隨後再遭2車撞擊後傷重倒地。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼一名行人在穿越忠孝西路時，遭多元計程車撞上，隨後再遭2車撞擊後傷重倒地。（圖／記者游宗樺攝）

▲小貨車車頭有撞擊痕跡，莊男遭撞後鞋子遺留在地。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報到場，發現莊男頭部重創、四肢骨折已無生命跡象，立即替他施行CPR後送往台大醫院急救。警方已在現場拍照採證，經調閱附近監視器，發現丁男行經事發路口時，車行同向的號誌為綠燈，而莊男雖行走在行人穿越道上，但人行號誌仍需進一步釐清。警方經酒測排除涉案駕駛酒駕肇事，將聯絡撞人肇逃的駕駛到案說明，確切事故原因有待調查釐清。

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