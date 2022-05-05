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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小吃店拿16.5億快篩合約？他再爆：高登環球負責人涉詐欺、違反藥事法

▲▼快篩實名制上路第二天，高雄民眾理性購買不囤貨。（圖／記者吳世龍攝）

▲快篩實名制上路。（資料照／記者吳世龍攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對本土疫情，指揮中心緊急向22家廠商採購快篩試劑，但國民黨團踢爆，其中一家「高登環球生醫有限公司」竟然前身是資本額200萬的小吃店，先前沒有任何醫療專業和相關實績，引發質疑。高登環球4日晚間雖已宣布棄標，國民黨文傳會副主委葉元之仍進一步指出該公司負責人涉嫌詐欺、違反藥事法。

葉元之說，小吃店轉型的高登環球生醫公司，昨深夜發聲明說不參與投標快篩劑，還說董事長劉緯澤不時思考企業轉型之道，是土城的大地主，積極研發各項生物醫學器材，「我一個學長看不下去跟我爆料」，劉緯澤公司自始至終就只有三個人，不僅欠租賃公司錢，更涉嫌詐欺，還因為涉嫌違反藥事法，案子正在被偵辦中。

▲▼高登環球負責人遭爆涉嫌詐欺、違反藥事法。（圖／葉元之臉書）

▲高登環球負責人遭爆涉嫌詐欺、違反藥事法。（圖／葉元之臉書）

葉元之指出，他的學長是口罩製造商，去年二月因朋友介紹認識劉緯澤。劉向他學長宣稱，日本吉卜力電影交響音樂會2021年在台灣演出，而劉的公司獲得音樂會衍生商品中，口罩品項的授權，而將部分品項授權給他學長，他學長因此可以生產販賣有龍貓、魔女宅急便、無臉男等圖案的口罩。

葉元之表示，原本劉緯澤要用旗下的萬澤科技公司和我學長簽約，但是後來劉跟他學長說，萬澤涉入一個藥事法的案件，因為該公司用A口罩工廠的盒子（有雙鋼印），去裝B口罩工廠的口罩（沒雙鋼印），不宜簽約，因此要用旗下另一公司高登環球，來跟他學長簽授權合約。

葉元之稱，雙方合約還沒簽，劉又跟他學長說，乾脆跟吉卜力音樂會主辦單位-乙蝶公司簽約，所以他學長的約最後是跟乙蝶簽的，而為此，前後已付給劉等人330萬元的授權金，而且花了上千萬元製造口罩，準備鋪到7-11等通路上去。但等一切就續，去年9月乙蝶忽然發存證信函給他學長，說日本授權還沒取得，要他學長不能賣口罩。

葉元之說，他學長起了疑心，直接去跟日本吉卜力公司詢問，結果日本吉卜力說沒有跟任何台灣公司談過授權，這才發現，原來一切都是劉等人設下的騙局。吉卜力後來很重視這個案子，委託律師跟他學長聯絡，要他學長一定要透過司法查明真相。「我學長損失上千萬，而後來劉緯澤等人就再也沒有現身，最後我學長告劉等人加重詐欺、組織犯罪等罪，目前此案正由檢調偵辦中。」

葉元之批評，對於這樣一個涉嫌詐欺、又涉嫌違反藥事法的公司負責人，衛福部跟他採購16.5億的快篩，昨天部長陳時中甚至幫他說話，實在令人難以想像，到底有沒幫國人的健康認真把關？還是說這背後有什麼不可告人的原因？

針對藍營指控食品業轉型賣快篩一事，指揮中心澄清，相關論述純屬臆測，指揮中心為防疫部署，緊急增購快篩試劑，過程公開透明且符合採購法及相關藥事法規。國民黨團在全民同心防疫之際，獨舉新北市政府核發醫療器材販賣業許可執照的高登環球公司攻擊，原因令人費解。

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