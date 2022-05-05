美軍事首長：中國將在2027年具備攻台能力

▲美國最高將領、參謀長聯席會議主席麥利表示，中國想在2027年前具備攻台實力。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）3日表示，美國現在正步入一個愈來愈不穩定的世界局勢，大國之間爆發衝突的可能性不斷增加，而且中國仍把台灣視為目標，計畫在2027年前具備攻台所需的能力。

《美國之音》報導，麥利和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）3日出席參議院撥款委員會小組聽證會，針對2024年度拜登政府提出的7730億美元（約新台幣22.6兆元）的國防部預算接受議員質詢。

奧斯汀聽證會上強調，美國將俄羅斯列為「緊急威脅」（acute threat），中國則是「競速挑戰」（pacing challenge），而目前美方仍將主要軍力重點布局鎖定在對抗中國。

麥利則表示，美國正面臨中國和俄羅斯兩大國的挑戰，「我們正進入一個更加不穩定的世界，大國間爆發嚴重國際衝突的可能性正不斷增加，而不是降低」，他說台灣一直是中國的軍事目標，中國國家主席習近平已經設定目標，要解放軍準備好具備侵台能力的準備，「不是說他真的要入侵，而是要具備占領台灣的能力。」

麥利點出2027年是重要的一年，中國預計在2027之前具備攻台能力，是否真能在此期限前達到還有待觀察，但無論如何，「我們必須記住這一點」。

麥利去年6月在眾議院軍事委員會上指出，美國印太司令部前司令戴維森（Phil Davidson）和現任司令阿奎利諾（John Aquilino）都表示，中國準備在未來6年內佔領台灣，習近平希望加快解放軍現代化的腳步，將攻台能力的發展從2035年提前至2027年。

此外，15位來自共和、民主兩黨的眾議員，4月27日致函眾議院撥款委員會，要求委員會增加國防部預算，以因應中國的軍事威脅，並將烏克蘭危機列舉為美國必須對台灣採取緊急行動的必要性。

至於美國國防部估計中國軍艦數量在2050年達到420艘，2030年達到460艘，而美國海軍艦隊卻計畫在2027年縮減至280艘艦艇，中國的數量將超越美國近2倍，麥利指出「軍艦數量不是最主要的指標」，最重要的是要讓美國所有的軍艦，隨時處於帶謬狀態。

麥利近一步指出，不希望糾結在美國和中國軍艦數量上的消長，因為美國軍事上有盟友，「但中國沒有」。他說美國有日本海軍、澳洲海軍和其他盟友及夥伴，定期都和美國進行演習，必要時也會與美國和作，將會和中國海軍行成鮮明對比。