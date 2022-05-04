逆風啟航　長三角台胞子女轉戰南方衝刺大學聯紹

記者趙禕/上海報導

大陸多地新冠疫情肆虐，衝擊今年大陸大學港澳台僑聯招考試，尤其是過去以台籍學生占多數的上海考點因為全城封控，使得很多學生無法赴考。在江蘇、廣東、福建三省六個城市聯手協助下，來自大陸長三角地區多位台胞子女考生順利轉赴廣州、廈門、福州等考點，為將在5月21日、22日舉行的港澳台僑聯招考試做最後衝刺。

大陸普通高校聯合招收華僑港澳台學生入學考試以及暨南大學與華僑大學的兩校聯招，是大多數在大陸台胞子女進入大陸大學求學深造的主要管道，每年有超過2000名以上的台籍學生報考；往年在北京、上海、廣州、福州、廈門和香港、澳門等地設考點讓學生選擇就近應考，以台籍學生占多數的長三角地區考生絕大多數都選擇到上海考點應考。

▲2019年大陸普通高校聯合招收華僑港澳台學生入學考試上海音樂學院實驗學校考點考生等待入場。（圖／記者趙禕攝）

但是今年上海從3月28日開始分區封控，再到4月1日全面封城，所有人員無法進出；儘管很多家長提出開闢綠色通道、專車進出的變通建議，但是上海仍建議所有不在上海的考生轉往其他考點應考。不過四月份以來，台籍學生最多的蘇州、昆山以及南方主要考點廣州也出現新冠疫情而多處封控，大批考生陷入難以赴考的困境。

在了解到台胞子女們的困難之後，江蘇省、蘇州市、昆山市政府和台辦緊急出面協調無鍚、廣州、深圳、福州、廈門等五個城市的多個單位展開一場「愛心護考聯動網」行動，昆山台灣同胞投資企業協會也和這些城市的台協組織通力合作，提前安排大批考生轉往廣州、福州、廈門等考點，以便他們在當地完成14天隔離期後順利應考。

▲昆山中學港澳台班、昆山燕園培訓班的的台籍學生全部穿著防護服準備出發。（圖／昆山市台辦提供）

▲昆山市政府安排警車開道全程護航考生前往機場。（圖／考生家長提供）

▼昆山市政府安排警車開道全程護航考生前往機場。（圖／昆山市台辦提供）

為了打通從昆山到廣州等地在封控下的重重交通障礙，昆山市台辦前後調動了五輛大巴士，出具專門的道路通行證，由警車前導開道護航，將100多名台籍學生送到無鍚碩放機場。在新冠疫情造成無鍚飛往廣州班機全部停飛的情況下，特別協商深圳航空調動一架包機載運這些考生，機場方面也開闢「綠色通道」為考生們辦理登機手續、核酸檢測、安檢登機等流程。深圳、廣州、廈門、福州等地也在機場安排綠色專用通道讓考生們快速通關，並全程提供交通接駁、酒店安排、防疫指導等保障和「點對點」上門測核酸服務。

▲無鍚碩放機場特闢專用通道為考生辦理手續。（圖／考生家長提供）

▼深圳航空安排包機載運考生前往廣州。（圖／考生家長提供）



▼深圳市、廣州市台辦及台協為考生們送上貼心大禮包。（圖／考生家長提供）

昆山市台辦副主任邢琳表示，將以此次愛心護航為新的起點，持續打造「昆山服務」金字招牌，以真招實策、真心實意、真金白銀為廣大台灣青年在昆發展創造良好條件、提供強力支持，全力解決好台青在昆就學、就業、創業中遇到的實際困難，盡心竭力幫助台青放飛夢想、成就人生，為打造昆台融合發展升級版釋放新活力、注入新動能。

▲昆山市台辦副主任邢琳、昆山市台協會常務副會長兼執行副秘書長黃彥榮向考生贈送「金榜題名防疫物資」大禮包。（圖／昆山市台辦提供）

對昆山市台辦和其他幾個城市在這次嚴峻新冠疫情面前迅速果斷並且周詳細緻的舉措，眾多台籍考生家長給與高度的贊揚和誠摰的感謝；原先為了能不能順利應考而徬徨失措的台籍考生們也終於可以定下心來專心準備，為即將到來的重要考試做最後衝刺。