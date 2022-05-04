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確診哥曝「9個東西快準備」　網狂讚實用：第6點超重要

▲▼國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲原PO確診後，目前就像感冒症狀。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

有民眾抱怨，手機是公務機，無法查詢PCR採檢結果，而指揮官陳時中建議，大家可趁健康情況下，先把「讀卡機」準備好，以避免確診或居隔期，碰上無法查PCR採檢結果的窘境。對此，一名新北男網友分享，萬一大家真的確診，也務必把9樣備品準備好，引發眾網友狂讚「不慌不忙，做好應變準備才是正確的！」

一名男網友在《我是板橋人》表示，自己打了三劑疫苗，但上週六（4月30日）自主快篩呈現陽性時，讓他一臉驚慌失措，「當下真的直接心跳加速跟遇到初戀的時候差不多，一直猶豫著接下來該怎麼辦？」冷靜思索一番後，原PO趕緊告知家裡保持距離，並前往亞東醫院。

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無奈醫院滿滿人潮，原PO根本無法做PCR，只能等到隔天的加開採檢站，「於是我馬上又趕了回家，把自己關房內就不出來了」，內心煎熬到隔天，原PO再度衝往醫院，一早前方就排20多人。

原PO則分享題外話，排隊時，後方有一家8人也來篩檢，其中小孩就有4至5位，看著孩子嬉鬧奔跑，讓原PO內心狂搖頭，「家長不顧小孩子，彷彿處在遊樂園場景，「都不知道自己是暴露在危險中的嗎？一點不自覺都沒有！」

事後PCR出爐，原PO採檢確診，對此，他列出隔離期間該準備的9項東西，如下：

1｜飲用水

隔離期間不能外出，盡可能在房間內解決生活需要的飲食等。

2｜垃圾袋

確診者的垃圾要清運要請環保局，裝約七分滿就可打包，清運方式可打給地方環保局，請他們來做隔離者的垃圾運送，或是等結束隔離後，兩天垃圾完整清消後（噴灑酒精）讓垃圾車載走。

3｜乾糧食物

若沒有同住家人幫忙購買餐點的話，可以預備寫起來放，或是外送以無接觸式送達都已線上付款為主，餐點上不建議湯湯水水、容易產生油漬類的東西，因為垃圾僅能暫時囤放在房間內，避免滋生其他細菌或病媒蚊。

但若是想要吃這些怎麼辦，記得吃完後使用衛生紙吸乾，將用過的衛生紙另外包好，記得順便消毒。

4｜手套（可找抗菌效果的）

有獨立衛浴者可斟酌是否需要，但如果是共浴者最好準備，因為進洗手間或衛浴必定會接觸把手、開關、馬桶沖洗開關、水龍頭等，所以保護自己及家人避免過多的接觸，當然接觸完也建議再用酒精消毒。

▲▼ 隔離備品（圖／記者劉維榛攝）

▲隔離備品一次看！（圖／記者劉維榛攝）

5｜自備藥品

可能會有頭痛、發燒、喉嚨痛、鼻塞、鼻水、肌肉酸痛等症狀，可以先備齊以防不時之需，但若有看防疫門診拿藥者不備也沒關係，因為還有遠距醫療「健康益友APP」可下載，可與醫師做視訊醫療，也能請鄰近藥局協助發送視訊醫療處方或者請家人代為幫忙領藥皆可。

健康益友APP：蘋果iOS載點安卓Android載點

6｜手機或其他休閒設備

除了緊急聯絡外，關在房間不能外出其實容易發慌，可以上網追劇、看電子書什麼都好。

7｜衛生紙

隔離期間房內必備，可能需要準備個3-4包左右，依照每個人用量不一，以及供流鼻水、擦鼻涕使用。

8｜酒精消毒

隨身攜帶消毒必備商品，很需要，隨時做好手部消毒及接觸過的地方消毒。

9｜維他命C

增強自我防護力對抗病毒，其實不是有狀況才吃，平常就要吃，但是抗疫時更要吃。

文章曝光後，底下網友紛紛筆記，認為第6點很重要，否則會在房間關到發慌，「這病毒同戶感染力非常的強，真的不容小覷，大家都很需要正確隔離觀念」、「還需要準備網路含電腦（筆電+平板）、電視（遊樂器）」、「不慌不忙，做好應變準備才是正確的」、「很棒的分享，我是密切接觸者，正在自行居隔3+4」。

許多網友也關心原PO確診的身體狀況，原PO回應，「目前我是沒有特別，但是就是感冒症狀而已，後遺症應該偏中重症比較會有，畢竟我也打了三劑疫苗！」

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

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