苗栗+194！海線3鎮確診數攀升　兒童莫德納2天56人施打

▲苗栗縣4日新增確診194例，其中以苗栗市38例最多；縣府也公告學校休、復課最新狀況。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣4日新增本土確診194人，其中男性 95位、女性99 位，年齡分布1歲以下-77歲。昨（3日） 大千、重光、李綜合及竹南大厝里篩檢站共採檢397人（34人陽性；363人陰性），陽性率達8.6%。因應民眾篩檢需求，衛生局持續商請醫院醫療團隊開設PCR採檢站。再次呼籲鄉親如只是有染疫疑慮，請自行先購買快篩試劑，如果呈現陽性再行前往篩檢站採驗PCR。

縣府衛生局指出，新型冠狀病毒肺炎屬第五類法定傳染病，如果民眾自行居家快篩陽性，就該進行PCR採檢，透過檢驗確診通報地方主管機關。即使在家裡面都沒有接觸到人或其他情況，而未前往採檢，也查不到。但若事後被查證，則將憑事實認定，可依傳染病防治法第42條第1款規定，同法第69條第3款，裁罰1萬到15萬，請民眾注意。

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此外，本土疫情嚴峻，相較之下，境外移入個案明顯較少，指揮中心放寬入境檢疫措施，將於5月9日零時起，入境居家檢疫天數縮短為「7+7」，7天居家檢疫、7天自主管理。

縣長徐耀昌表示，苗縣專責病房為82床，因應疫情持續升溫，超前擴增62床，目前總計144床；本年度疫情至今平均占床率為28%（近一個月為35%），醫療量能尚足夠，請鄉親安心，未來視疫情需要，責成縣內應變醫院再持續開設專責病床。

徐耀昌強調，自5月2日開始進行6至11歲兒童莫德納疫苗接種作業，全縣2天共56名學生至醫療院所完成接種，無通報疫苗不良反應。本縣確診數持續增加，雖然約99.76%是輕症以及無症狀，大家也要加強中重症的防治，而提高疫苗覆蓋率仍是非常重要的一環。

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