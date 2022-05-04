妹妹上網拍賣慘了！挖出「媽媽的類老公」：200元可嗎　爆笑對話曝

▲妹妹想買達菲熊。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「感覺妹妹要被8BQ了！」一名男網友發文表示，他最近透過平台認識一個想買迪士尼達菲熊的小妹妹，對方傳了多樣物品的照片給他，只求湊足買達菲熊的錢，不過，物品的照片卻逐漸母湯，讓他頓時傻眼，「這個你從哪裡拿的？」貼文曝光後，逗笑萬人。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，提到他近日透過「以物易物」的平台，認識了一個想買達菲熊但錢卻不夠的小妹妹。從他貼出的對話紀錄可見，兩人起初已談妥其中一樣商品，緊接著妹妹又傳了電鍋的照片說，「存錢筒，可以存到10萬」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲妹妹賣「快樂烏龜」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO當下直呼，「騙人吧！這多大？」妹妹則傳了一個哭哭貼圖，並說一個電鍋賣100元。後來，原PO再問妹妹還有什麼東西要賣嗎？妹妹則續傳「蘑菇人方吉原子筆」、「快樂烏龜」的照片。

善良的原PO決定盡量幫妹妹湊錢，於是詢問「這樣你買那個什麼熊的還差多少？」妹妹則說還差300多元，然後便到媽媽房間「挖寶」。令人哭笑不得的是，妹妹竟是從抽屜挖出「媽媽的玩具」，還說那好像要插插頭，「200元可以嗎？」讓原PO看了頓時不知該說什麼。

▲妹妹賣的東西越來越「母湯」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

貼文曝光後，吸引破萬人按讚，底下網友紛紛笑翻表示，「不可以把媽媽的類老公拿來賣欸」、「我要快樂烏龜」、「那個『 雨傘』是不是賣太便宜了」、「不要亂拿媽媽的東西」、「快樂烏龜跟媽媽的快樂棒棒一起售出」、「可見這妹妹很單純的」、「笑到飲料噴出來」、「竟然把媽媽的寶貝賣掉，快樂烏龜笑翻」、「以後要收好」。