七年級生秒懂！網見「熟悉鳥頭」跳針式狂按：牙籤變藤條了

▲鳥頭牙籤盒是許多六、七年級生的共同回憶。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人的阿公、阿嬤家可能還能看到它！一名網友在臉書上分享這款「趣味牙籤盒」，引起大票網友共鳴，紛紛直喊，「我家也有，第一天也是一直玩」、「一看到這個，就想起屁股和雞毛撢子的連結」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，直呼「我小時候回憶，懂的人才懂！」從他貼出的照片可見，這款「鳥頭」牙籤盒是許多六、七年級生的共同回憶，大多出現在餐桌或電視機上，只要將鳥頭往下按，小鳥就會用嘴巴咬出一根牙籤。

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這款牙籤盒的款式很多，有不同顏色、不同種類的鳥，許多小孩手癢時都會去按，也因此會被爸媽打屁股。原PO也不禁表示，他小時候因為一直按鳥頭，玩完再將牙籤放回，所以時常被揍。

據了解，這款牙籤盒當初之所以會爆紅，是因為台灣人多半有剔牙的習慣，且當時有很多工廠做禮品代工和加工出口，因此相當容易買到。不過，後來隨著產業轉移、加工廠沒落，此款牙籤盒也就很少看到了。

令人懷念的照片曝光後，引發網友熱議，「小時候也是很愛一直按，然後再把牙籤放回去」、「小時候無聊時真的都會一直按，跳針式的重複做」、「我一直按一直按，按壞一台被我阿母修理，後來老爸又買，我繼續按」、「這我家還有，現在服役中」、「我有玩到這個耶，一直按按按，牙籤就變成藤條了」、「這東西很煩！有種不能不按它的魔力」、「很實用也衛生不浪費，可是小朋友真的都會一直按」、「好懷念！外婆家的還在，回去都會拿來玩」。