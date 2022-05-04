　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

123全國聯拍日　屏東執行分署動產喊價熱絡拍定率衝8成5

▲屏東執行分署動產拍定率達8成5 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東執行分署動產拍定率達8成5 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署5月3日上午進行動產拍賣，現場湧進十幾組人馬登記競標，2台新古機車3部客貨車以及308股三信商銀股票順利拍出，總計為國庫進帳34萬142元。

▲屏東執行分署動產拍定率達8成5 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東執行分署動產拍定率達8成5 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲拍出土地持分1筆。

其中喊價最熱烈的物件是3年份的三陽普通重型機車，從2萬元開始起標，隨著現場加價聲不斷追高，經過11次喊價，最後以3萬2000元拍出，另外一部KIA小貨車也以25萬元出脫。

現場一位得標的民眾說，昨天在家上網滑公告，看到動產拍賣時間是上午10點半，跟以往的下午開標時間不同，還以為看錯了。屏東分署表示，全國13個執行分署會在每月第「1」個週「2」下午「3」點進行聯合拍賣，自本月起，為了嘉惠南部地區投標人，特別與鄰近的高雄及台南分署動產下午開標時段錯開，方便投標人可以在全國「123聯拍」當天，同時參加屏東上午場次與其他分署下午場次，也藉此提高動產拍出的機會，希望物件能順利變價，幫助義務人抵償所欠稅費。

今天動產拍賣物件僅有一張股票未拍出，拍定率高達85％，顯示屏東分署此項調整措施確實能提升買氣，成效非常良好。

不動產的部分屏東分署仍維持下午3點開標，今天以4000元平底價拍出一筆位於春日鄉的24坪原住民保留地持分，最受矚目的東山河社區地下室泳池與健身房，二拍底價1億6656萬元，今日無人投標，將再減價進行三拍。

下一次的「123聯拍」將在6月7日舉行，當天上午動產以及下午不動產的物件近日內會陸續上架，各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息！

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

ET快訊
紅黃線臨停「禁檢舉」被罵翻！　交通部要提檢討報告了
快訊／台61線重大事故！6車撞一團　1人死亡
快訊／士北科PCR車來速滿滿車潮！　網驚：快篩陽這麼多
LIVE／確診海嘯扛不住了　快篩陽＝確診5/20是關鍵
快篩爆「山寨版」！　黑心代工廠海削257萬
快訊／「疫情高峰」日期曝！　陳時中：確診管制再放寬
2類人「快篩陽就認確診」　陳時中：這兩天會公布實施
國旅券加碼抽獎出爐！　79幸運兒免費爽住「星級飯店」
快訊／西濱「5車追撞」！　北上全線封閉
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

環保局邀您來去太平溪及關山人工濕地散散步　即日起開始報名

台南騎樓障礙重重　姚正玉：勿再漠視人行安全

「打滿3劑住宿買2送1」　台東觀光協會結合業者促銷

蔡宗豪承傳接棒　藍營大咖謝龍介、趙少康、羅智強力挺支持

123全國聯拍日　屏東執行分署動產喊價熱絡拍定率衝8成5

蔴荳夜祭落實防疫如期舉行　復振傳統祭儀文化

台南學童疫苗開打　黃偉哲提醒戴口罩「不是打完就變鐵金剛」

「美味農業得來速」享優惠　新北推超值蔬菜箱、冷凍海產

遭疑將獨厚台積電子女入學　高雄油廠國小改制科學實中喊卡

預算有限！羅智強入籍桃園　龜山區42年5樓老公寓是新家

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

劉畊宏進辰亦儒健身直播間　連刷禮物「花火.火箭」抖內

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

篠崎泫「12秒片遭疑走光」驚冒陰影！ 認內衣露餡...崩潰：誰會長這麼歪

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

坤達透視裝重現《放手》：付錢才打開！　學員誇他汗好香…直接忘記走位XD

環保局邀您來去太平溪及關山人工濕地散散步　即日起開始報名

台南騎樓障礙重重　姚正玉：勿再漠視人行安全

「打滿3劑住宿買2送1」　台東觀光協會結合業者促銷

蔡宗豪承傳接棒　藍營大咖謝龍介、趙少康、羅智強力挺支持

123全國聯拍日　屏東執行分署動產喊價熱絡拍定率衝8成5

蔴荳夜祭落實防疫如期舉行　復振傳統祭儀文化

台南學童疫苗開打　黃偉哲提醒戴口罩「不是打完就變鐵金剛」

「美味農業得來速」享優惠　新北推超值蔬菜箱、冷凍海產

遭疑將獨厚台積電子女入學　高雄油廠國小改制科學實中喊卡

預算有限！羅智強入籍桃園　龜山區42年5樓老公寓是新家

桑布伊錄影零腳本　曾寶儀團隊「喝ㄎㄧㄤ」畫面悲劇了

對15歲表妹伸狼爪！害她惡夢連連懼怕男性　色男下場出爐

頻繁買「超商即期食物」怕被笑！　一票搖頭反狂讚：賺爛了

蔣萬安當「大母雞」致電初選新人　親自回應5月參選傳聞

黃蜂急尋新教頭　名帥丹東尼、勇士助教皆成候選人

快篩「3動作做錯」恐白戳了！小兒醫：先把鼻涕擤乾淨

普丁憂遭「繼任者暗殺」　美前將軍：為繼續掌權不惜代價

莫蘭特狂飆47分神級表現　灰熊強勢撂倒勇士扳平戰局

G2中路發表35ping看法　Caps直言：S10直接沒MSI打...這次算進步了

港警「換槍計劃」淘汰美製點三八左輪手槍　傾向配置中國製手槍

地方熱門新聞

羅智強入籍桃園　龜山區42年老公寓是新家

被爆獨厚台積電子女！油廠國小評估改制科學實中喊卡

澎湖＋15！夜店狂嗨4人先後確診

嘉義水上荔枝椿象暴增　小黑蚊入侵

台61線雙向觀音至永安路段　5/4-8交通管制

桃園加快居隔通知　已補發1萬7千份

高雄李家大院賀台南南區灣裡文聖堂安座

蔡宗豪獲謝龍介、趙少康、羅智強力挺支持

台南法拍會入帳186萬元

安心即時上工計畫再延長1年

台南學校教職員工生快篩試劑6日起在校領取

機車掉魚塭卻不見人學甲警找到長者

蔴荳夜祭落實防疫如期舉行

台東快篩劑實名制上路　30家藥局8衛生所服務

更多熱門

相關新聞

台南法拍會入帳186萬元

台南法拍會入帳186萬元

法務部行政執行署台南分署，配合行政執行署123聯合拍賣日，3日下午3時許，在台南分署二樓拍賣室登場，總計拍出土地2筆、建物1筆，另拍出3部汽車、1部機車、松鶴長春擺飾、牛皮長夾等，總計拍賣價金為新台幣186萬2400元。

台灣山葉預售R15 V4、R15M

台灣山葉預售R15 V4、R15M

Suzuki驚傳再次退出MotoGP

Suzuki驚傳再次退出MotoGP

高雄男騎車到恆春途中「顧路」　警即時伸援手

高雄男騎車到恆春途中「顧路」　警即時伸援手

機車掉魚塭卻不見人學甲警找到長者

機車掉魚塭卻不見人學甲警找到長者

關鍵字：

123聯拍執行署屏東分署動產拍賣機車

讀者迴響

熱門新聞

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

直擊陳芳語「激吻樂團鼓手」！

台南毒父虐嬰！網狂Tag連千毅　他5字回應了

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

蕾菈當眾解開內衣脫了！罕見大尺度火辣片瘋傳

以為只是肩頸僵硬…女星老公突暈倒！才知竟是腦瘤

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

國旅券幸運兒快查　旅宿業加碼抽獎公布

王世堅大讚柯文哲　防疫「3點做對了」

勾惡預告發最終聲明　「正面回應所有質疑」：全都來吧！

孫生女友脫了！　剩「情趣內衣」

台南男嬰遭父親虐打！理由讓全網氣炸

全場認證1神片「不敢再看第二遍」！

台南虐童案！狠父疑暴打嬰被收押

快訊／新北永和深夜傳「巨大爆炸聲」瞬間停電　住戶傻：超可怕

更多

最夯影音

更多
鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？
林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

劉畊宏進辰亦儒健身直播間　連刷禮物「花火.火箭」抖內

劉畊宏進辰亦儒健身直播間　連刷禮物「花火.火箭」抖內

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面