123全國聯拍日　屏東執行分署動產喊價熱絡拍定率衝8成5

▲屏東執行分署動產拍定率達8成5 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署5月3日上午進行動產拍賣，現場湧進十幾組人馬登記競標，2台新古機車3部客貨車以及308股三信商銀股票順利拍出，總計為國庫進帳34萬142元。

▲拍出土地持分1筆。

其中喊價最熱烈的物件是3年份的三陽普通重型機車，從2萬元開始起標，隨著現場加價聲不斷追高，經過11次喊價，最後以3萬2000元拍出，另外一部KIA小貨車也以25萬元出脫。

現場一位得標的民眾說，昨天在家上網滑公告，看到動產拍賣時間是上午10點半，跟以往的下午開標時間不同，還以為看錯了。屏東分署表示，全國13個執行分署會在每月第「1」個週「2」下午「3」點進行聯合拍賣，自本月起，為了嘉惠南部地區投標人，特別與鄰近的高雄及台南分署動產下午開標時段錯開，方便投標人可以在全國「123聯拍」當天，同時參加屏東上午場次與其他分署下午場次，也藉此提高動產拍出的機會，希望物件能順利變價，幫助義務人抵償所欠稅費。

今天動產拍賣物件僅有一張股票未拍出，拍定率高達85％，顯示屏東分署此項調整措施確實能提升買氣，成效非常良好。

不動產的部分屏東分署仍維持下午3點開標，今天以4000元平底價拍出一筆位於春日鄉的24坪原住民保留地持分，最受矚目的東山河社區地下室泳池與健身房，二拍底價1億6656萬元，今日無人投標，將再減價進行三拍。

下一次的「123聯拍」將在6月7日舉行，當天上午動產以及下午不動產的物件近日內會陸續上架，各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息！