頻繁買「超商即期食物」怕被笑！　一票搖頭反狂讚：賺爛了

▲超商有推出即期食物打折優惠。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者黃品臻／綜合報導

對小資族來說，每一餐都要精打細算、能省則省，超商的即期食物就會是個好選擇。有網友發文表示，得知有即期品後，就很愛到超商用更便宜的價格買食物，但同時又很擔心常常這樣買，會被當成怪人看待、被看不起，對此網友們紛紛搖頭，直呼這種買法真的賺爛了！

該名網友在PTT的Gossiping板上發文表示，前幾天去7-11，隨手拿了一份原價79元的義大利麵，結帳時聽到店員說只要50元，讓他嚇了一跳，這才發現原來是因為時間太晚，即期品都有65折的優惠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO提到，自從知道這個好康之後，就很愛吃即期品，「能用50元買到的東西，我是不會花80元買的，反正微波食品就差不多那樣，只是怕會被當成怪人，只挑快過期的東西吃，是有多窮這樣」。他很擔心，不知道常常買即期品是否會被笑、被看不起？

文章掀起熱烈討論，多數網友們都認為，根本不會有原PO說的情況發生，「店長會很喜歡你」、「不會，你不買也是會被報廢丟掉，你買了表示有一份食物沒有被浪費」、「避免食物被銷毀浪費，給尊敬」、「不會啊，買到店員都會幫我留起來嘻嘻」、「不浪費食物是美德」。

此外，更有部分網友認為，買即期品根本賺爛了，「賣50都賺了，前面買79的是盤子，這樣想就好了」、「買原價才是盤子好嗎」、「超賺」、「買到全家鰻魚飯7折超爽的欸」、「打折後價格、品質打趴外面一大票店面，划算」、「撿便宜超爽」、「買下來真的比外面便宜，又快不用等」。

▲不少網友認為即期品很棒。（圖／翻攝自PTT）