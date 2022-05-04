教召快篩陽性「被踢出軍營」！待車站吹冷風　1922打1小時沒人接　

▲軍營要原PO自己打給1922叫防疫計程車。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

本站曾報導《軍中5人染疫！他教召5天「健康進去，出來確診」 怒批國防部隱匿》，有網友健康進軍營，出來卻確診，在網路上掀起討論，如今又有網友表示，朋友周六進行教召，昨（3）快篩發現確診，被軍營趕出來，要他打給1922搭防疫計程車回台北，但是打了1小時都是忙線中，只能在車站吹風空等。

原PO在PTT發文，好友4月30日到新竹教召，3日快篩時發現確診，當天晚上就被軍營趕出來，「要他自己打1922搭防疫計程車，回台北去住旅館」，依規定不能搭乘大眾交通運輸工具，可是好友打了1小時，電話都在忙線中，「他現在只能在車站吹風、咳嗽、流鼻涕，除了1922還有什麼管道能叫的到防疫計程車嗎？」

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貼文一出，引起網友討論，「什麼時候覺得1922打得通」、「 確診者想認真對待還被無視」、「也太扯，說踢就踢出來」、「剛好行軍去旅館也不錯阿，可以自主訓練」、「真的快笑死，還有把人踢出軍營的」、「被踢出來也大扯，好歹載你去醫院吧」。

多數網友建議，可以打給1985格國軍申訴專線或是新竹衛生局，「真的打1985是最好的選擇，快點打」、「打1985，現在這支電話效率很好」、「打給1985就會處理很快了」、「找當地的新竹衛生局」、「1922根本沒屁用，要就打當地衛生局」。事後，原PO也更新文章，表示朋友已經找到人載了，「但是教召染疫，還要人自己找方法回家，這個處理感覺可以再更好一點」。

▼網友建議他打給「1985申訴」比較快。（圖／翻攝自PTT）