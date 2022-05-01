桃園+2784！2長照中心爆群聚　鄭文燦加開「快篩陽性綠色通道」

記者楊淑媛、莊智勝／桃園報導

指揮中心宣布，今全台新增本土1萬6936例，其中桃園新增2784例，市長鄭文燦表示，今有2個長照中心傳出確診事件，中心住民、工作人員都有人染疫，目前已經要求實施分倉分流、清消、定期採檢等措施。

鄭文燦表示，桃園今新增本土2784例，居隔人數1萬7035人，年齡分布18歲以下為555人，占比19.94%，65歲以上120人，占比4.31%，目前染疫人口還是以青壯年居多，但學童與長者還是有一定比例，後續會持續觀察。

針對今桃園重要個案，鄭文燦說，有2個長照中心有確診事件，其中一中心共有47人，內部1人快篩陽性後全體緊急PCR，結果檢出20人確診，包含工作人員3人、住民17人，已要求分倉分流、清消、定期採檢；另一老人長照中心總人數為33人，PCR採檢後9人確診，分別為工作人員2人、住民7人，目前已分倉分流照顧，確診照服員就地宿舍隔離。

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鄭文燦說，今起民眾自主疫調系統中央版上線，民眾若確診可自行上網填報資料；另桃園開設「快篩陽性綠色通道」，民眾如若快篩呈陽，可前往桃園巨蛋體育館旁採檢站PCR，加速分流、減少等候。

此外，針對有媒體報導，一名大學生因接觸確診者遭匡列居隔，不料房東竟以「可能確診」為由要求解約退租。鄭文燦表示，對於確診者應給予關懷照顧，面對接觸者也要給予支持，這是為了公共衛生的努力、保護大家，不能以此為由要求解除租約，呼籲民眾防疫同心。

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者楊淑媛翻攝）