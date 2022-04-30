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桃園確診成長率與全國「驚人吻合」！鄭文燦秀圖表：5天增2.54倍

▲▼0430鄭文燦。（圖／翻攝桃園事直播）

▲桃園確診人數成長幅度(左)與全國(右)驚人吻合，5天就會成長2.54倍。（圖／翻攝桃園事直播）

記者楊淑媛、莊智勝／桃園報導

指揮中心宣布今(30日)新增本土1萬5033例，其中桃園增加2193例，市長鄭文燦下午召開疫情記者會，表示從統計數據來看，桃園確診人數成長率與全國成長率幾乎吻合，約5天就會增加2.54倍，目前最重要的工作就是快篩試劑的普及，盡可能減輕社區PCR採檢站壓力。

鄭文燦表示，今桃園新增本土2193例，從統計數據來看，18歲以下有448人，占比20.47%；65歲以上有111人，占比5.07%，數字略有增加。而今桃園的重點群聚案分別為中壢某工廠群聚，廠內993名員工採檢，有42人陽性確診，包括38名移工、及4名本國籍員工；另龜山某科技公司也有群聚，88名員工採檢共有15人確診，包括14名移工以及1本國籍員工，該公司因此預防性停班到5月2日，員工須採檢陰性才能復工。

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鄭文燦指出，觀察統計數據，會發現桃園確診人數成長率與全國幾乎吻合，以5天一輪計算，桃園21日到25日共有3296人確診，26日至30日則有8272人，成長了2.54倍；而全國數字21日到25日為2萬1061人，26日至30日則為5萬3475人，也成長了2.54倍，以此推估，疫情每5天就會大幅成長2倍以上，觀察桃園社區採檢站陽性率也增加不少，目前已著手進行快篩試劑普及工作，希望能夠盡可能減少社區採檢站壓力。

針對國小學童疫苗接種，鄭文燦說，5月2日起177所國小已安排由醫院進行莫德納接種，家長同意率約48%，計畫會在5、6月盡快完成。

▲▼0430鄭文燦。（圖／桃園市府提供）

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