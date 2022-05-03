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社會 社會焦點 保障人權

大園、觀音工業區移工騎電動車違規多　警加強攔查取締宣導

▲大園、觀音工業區移工騎電動車逆向、闖紅燈多。（圖／大園警分局提供）

▲大園、觀音工業區移工騎電動車逆向、闖紅燈多。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市大園、觀音工業區外籍移工人數眾多，且多以電動自行車做為代步工具，但因其不熟悉我國法令，違反各式交通法規，單就去年轄區大園警方即取締64件，日前立法通過未來「微型電動二輪車」須懸掛牌照納管，警方為此持續針對電動自行車的違規行為，加強取締及宣導，期能先行培養用路人良好的駕駛習慣，減少事故發生。

▲▼警方針對工業區違規電動自行車加強取締。（圖／大園警分局提供）

▲▼警方針對工業區違規電動自行車加強取締。（圖／大園警分局提供）

▲▼警方針對工業區違規電動自行車加強取締。（圖／大園警分局提供）

大園警分局表示，電動自行車購買便利，近年來成為新興的交通代步工具，但因其免考照、免掛牌，造成行駛亂象多。立法院日前三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，將「電動自行車」名稱修正為「微型電動二輪車」，未來須懸掛牌照納管。

由於大園、觀音工業區外籍移工人數眾多，且多以電動自行車做為代步工具，但因其不熟悉我國法令，容易違反各式交通法規，大園分局持續針對此區域加強攔檢取締，經統計去年取締外籍移工騎乘電動自行車交通違規件數共64件，其中又以闖紅燈、逆向行駛等行為占多數，處以300至600元罰鍰。警方強調，取締違規並非以處罰為目的，員警取締之餘同時也向民眾宣導相關交通法令，養成用路人守法的習慣。

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關鍵字：

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