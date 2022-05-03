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桃市48%學童同意接種疫苗　鄭文燦：盼提升快篩存量到22萬劑

▲桃園市長鄭文燦3日視察龜山區自強國小學童疫苗注射情況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦3日視察龜山區自強國小學童疫苗注射情況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

全台疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心自5月2日起開放6至12歲學童接受莫德納疫苗注射，桃園市長鄭文燦今（3）日視察龜山區自強國小學童疫苗接種時表示，目前桃市有13萬1千多人，大概有48%學生家長填寫同意書，大約是6萬3千人左右，學生打完疫苗後，如身體有不適，可請1到3天疫苗假，家長也可請防疫照顧假。

鄭文燦指出，目前桃園市國小學生6-12歲已於昨（2）日開始接種疫苗，感謝學校團隊做了很好的安排。桃市國小學生約有13萬1千多人，有48%的家長填寫同意書，大概是6萬3千人左右，我們現在採雙軌制，到校施打以及到醫院、診所自行接種，到醫院或診所也免掛號費；鄭文燦市長視察學童接種情形後特別提醒，接種疫苗後勿搓揉，應多喝水、多休息。

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鄭文燦說，學生打完疫苗以後，如果身體有不適，可以請1至3天的疫苗假，家長也可請防疫照顧假，這部分是沒有問題。希望這波接種可把將近200所國小，在6月初接種完畢，學校部分我們會全力提供各種協助。另外如果有同學確診，該班要停課、居隔，這部分我們會一面造冊發居隔通知書、二方面發防疫關懷包，學校方面盡量在第一時間把防疫關懷包與快篩試劑送到家長手上，學校的防疫安全很重要，我們會以最嚴謹方式進行。

▲桃園市長鄭文燦3日視察龜山區自強國小學童疫苗注射情況，同門排隊等候疫苗接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦3日視察龜山區自強國小學童疫苗注射情況，同門排隊等候疫苗接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，為爭取時效，學校希望居家隔離通知書由學校直接來發，這部分會彈性處理，由學校來發。不過中央系統可以直接發放，主要因為學校要造冊，造完冊後由學校發是比較快的，以作為請假或申請保險理賠或其他法律權益使用。自強國小是有彈性的作法，家長可以直接帶回去，在復課時來拿居家隔離通知書，因為保險理賠則是事後申辦。

有媒體詢問，桃市府有備快篩試劑，有議員提出認為應該要釋出，市長怎麼看？

鄭文燦認為，議員對狀況完全不瞭解，所有居家快篩都要備用，目前秘書處保留的4萬份是支援民政局、教育局使用，隨時都在減少中，因為有的工廠來不及從通路取得快篩試劑，有時一個工廠就會用掉二、三千劑，學校如果進行全校快篩，一下子就用完了，所以4萬份是不夠的，希望能夠提高至少10%，提高到22萬份的備量，因為目前快篩試劑消耗得很快。

另一方面，鄭文燦也表示，居隔防疫包，高中以下的學生需要2劑，大學或成年人需要3劑，這部分居隔耗量也非常大。現在除中央配發數量以外，市府還在擴大採購，現在大部分被政府徵用，正向藥廠、通路商爭取多餘的進口量，希望能夠保持10%的備量。

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