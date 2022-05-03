獨／抓酒駕鬼扯雞精被示眾！警怒告上司討國賠　贏了下場卻更慘

▲新北市板橋警分局外觀。（圖／記者陳雕文攝）

記者黃哲民／台北報導

新北市一名潘姓警員發現自己3年前取締酒駕的執勤畫面，被警局長官加上字幕當成負面教材，他自認因此成為同僚笑柄，還落選霹靂小組隊員，怒告警局要求國賠400萬元，新北地院罕見判決警局應賠5萬元，但理由不是因為影片，而是警局沒把潘男的風紀資料加密就上網，讓同仁看見潘男被記載「輕佻態度尋釁民眾」等評語，潘男雖勝訴，但須負擔訴訟費近4萬元，全案可上訴。

據悉，潘男因個人執勤方式鬧出警民糾紛被送辦過，2019年3月26日晚間7時許，他取締一名酒駕的機車騎士，雙方互嗆，潘男將對方上銬後，將自己重逾100公斤的身體壓坐對方肩頸處，還刻意晃動讓對方臉面擦地受傷，揚言「不要斷氣就好」，一審依傷害罪判潘男6月徒刑，可上訴，受害民眾也提告對潘男求償。

任職新北市警局板橋分局的潘男本案提告指稱，2019年1月13日他巡邏發現民眾疑似酒駕，執行取締勤務遭對方藐視公權力，過程被他所佩戴的密錄器錄下，後來打報告連同這段影片呈報上級，沒想到被警分局督察組張姓警員加上字幕，當成內部負面教材。

▲新北地院外觀。（圖／記者陳雕文攝）

潘男所提的影片，被後製加上字幕包括潘男對受取締民眾說「是否要吹呢？Yes或No？」、「我都像幼稚園老師一樣教你怎麼吹」、「現在簽喔，沒有在等喔！一秒都不等喔！」以及潘男不知為何哼起「啦啦啦～啦啦啦～」，還對受取締民眾連說「不可以～不可以～不可以～不行～不行～全部都拿去做雞精～哈哈哈哈哈～」。

潘男主張，後製影片雖沒露出他的容貌，但沒做變音或去識別化處理，同僚看影片一聽就知道是他，加上被存放在機關內部網站未加密的檔案交換區，所有同仁都可隨意閱覽下載，且後製方式流於戲謔，害他成為大家的笑柄，還被誤會沒合法執行勤務，以致他被列管而無法擔任霹靂小組成員。

更讓潘男火大的是，在機關內部同一個未加密檔案交換區，又發現一份「108年板橋分局風紀現況」文件，裡面註記他的個資，包括感情等隱私，都被人一覽無遺，他認為是督察組時任劉姓組長執行職務犯的錯，因此提告要求板橋分局國賠400萬元。

潘男本件提告舉動在警界非常罕見，板橋分局擺開陣勢迎戰，強調本案影片後製字幕真實呈現潘男與受取締民眾對話，沒加油添醋，用意是「凸顯潘男執勤不適當行為，供其他員警借鏡」，潘男容貌沒入鏡，單憑聲音不足以辨識身分，何況警員實施酒測臨檢，本就可受公評。

板橋分局並抗辯本案影片與風紀資料存放網路的路徑，並非任何官警都能隨意閱覽、下載，而是僅限內勤人員交換公文使用，所以沒侵害潘男的名譽權及隱私權，反而是潘男有涉犯妨害電腦使用罪嫌之虞。

法官審理認為，本案影片的確放在分局內部網站的未加密檔案交換區，潘男並沒惡意入侵取得，其他官警也都能輕易看到影片，但板橋分局剪輯這部影片當成內部教材，提醒所屬官警注意執行臨檢的正當程序，字幕內容沒造假，更沒標註潘男姓名。

法官指潘男說不出這部影片害他無法擔任霹靂小組隊員的原因，所以認定潘男此部分不能求償。但法官認為，警局不該將潘男的風紀資料未加密就存放網路，以致潘男被主管記載的評語，包括「以不當言詞、輕佻態度尋釁民眾」、「耐性不足，易受情緒左右行為」等負面評價內容，被同僚看光光。

法官認定板橋分局督察組官警此部分確有疏忽，考量潘男單身奉養父親，判決板橋分局應國賠潘男5萬元，但他須負擔訴訟費用3萬9000多元，全案還可上訴。