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酒駕自撞害女友亡…台中渣男落跑！死者爸媽淚控：蓄意謀殺

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市西屯區中科路、經貿八路口昨(2日)晚間發生一起死亡車禍，黃姓男子酒後駕駛BMW休旅載著吳姓女友，行經路口時突猛力自撞路旁燈桿，2人受傷送醫，未料黃男到院後竟丟下女友落跑，而吳女經搶救後不幸傷重不治。吳女父母接獲通知趕往殯儀館，含淚質疑黃男早有預謀，透露2人近日常常吵架，黃還曾邀約吳女輕生，控訴車禍是「故意自撞」，目的是要置女兒於死地。全案詳情檢警正進一步調查中。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲黃男酒駕自撞，導致女友吳女身亡。（圖／民眾提供）

警方調查，水電包商黃男(46歲)昨深夜10時許駕駛BMW白色休旅載著吳姓女友(40歲)外出，經過經貿七路行駛中科路內側車道，左轉中科路往黎明路方向時，在中科路與經貿八路口與燈桿發生碰撞，造成車頭凹陷毀損、安全氣囊爆開。

事後2人雙雙受傷送醫，黃男主訴胸部疼痛，而吳女則是顏面、軀幹挫傷、右側血胸，經送往中國附醫急救後宣告傷重不治。離譜的是，同樣受傷的黃男才剛到醫院就逕自離開，疑似丟包女友，警方凌晨3時將其逮捕到案，發現其酒測值超標，詢問黃為何落跑，他則供稱「因為太緊張」。目前全案報請檢方相驗，朝過失致死、公共危險罪嫌方向偵辦。

▲▼酒駕害身旁女友亡…台中渣男落跑「我緊張」。（圖／記者鄧木卿攝）

▲吳母今前往殯儀館，聊到女兒不禁聲淚俱下。（圖／記者鄧木卿攝）

今(3日)吳女父母接獲噩耗趕赴殯儀館，提到黃男，夫妻2人含淚痛訴，女兒先前曾有一段婚姻，與前夫生下3個男孩，在前夫離世後，約10年前在高雄認識黃男，2人進而交往、同居，但夫妻倆見了黃男後都不太喜歡，認為他酗酒、又愛吃醋，且長期還靠女方娘家金援，先前開店更賠了1、200萬，因此曾苦勸女兒別再跟黃男在一起，但女兒感情斷不開，2老也只好睜一隻眼、閉一隻眼，怎料如今竟連命都賠上。

吳女媽媽哽咽地說，自己有憂鬱症，知道女兒生活苦，一直都很操心，但女兒從來都是報喜不報憂，得知媽媽有尋短念頭後，還曾勸「媽媽你不要死，你要是死了我會跟著你去」，想不到結果卻是女兒先走了，讓她白髮人送黑髮人，情何以堪。

吳媽媽泣訴，女兒跟著黃男日子很難過，她也看不下去孩子吃苦，常常買蔬菜、水果援助；而黃男不僅經濟不行，還愛喝酒、又是個大醋桶，女兒辛苦在麵店工作養家，有時鬱卒、心裡亂糟糟，會去找朋友聊聊天，但黃男就會懷疑她在外亂來，約一個月前還曾開口找她「一起自殺」。

▲▼酒駕害身旁女友亡…台中渣男落跑「我緊張」。（圖／記者鄧木卿攝）

▲吳父表示，知道女兒與黃男最近一個月感情狀況不太好，但不清楚細節。（圖／記者鄧木卿攝）

吳爸爸則說，知道女兒與黃男最近這一個月感情狀況不太好，時常吵架，但不清楚細節，昨夜車禍懷疑是黃男蓄意謀劃，故意自撞右前方、副駕駛座一側，目的就是要致女兒於死地。目前全案細節，檢警正進一步調查釐清中。

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▼黃男酒駕自撞後還一度丟包女友，落網時辯稱「我緊張」。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼酒駕害身旁女友亡…台中渣男落跑「我緊張」。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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