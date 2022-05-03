誤信「賈博士」研發牛樟芝新藥　西門町大地主遭騙3.5億

▲陳柏良涉嫌以研發牛樟芝萃取新藥為幌子，詐騙西門町大地主3.5億元遭起訴。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

展霖生化基因公司負責人陳柏良，涉嫌打著「賈博士集團」銘億，偽造與台北醫學大學簽訂「合作意向書」，宣稱要研發牛樟芝新藥，在西門町擁有百億店面地產的大地主吳振隆誤信友人推薦，從2014年到2016年間，陸續投資3億5569萬多元，因遲未見到研發成果，向學校求證才發現受騙，台北地檢署3日依詐欺取財、偽造文書等罪起訴陳柏良等4人。

服飾業起家的吳振隆人稱「古錐董」，是HBO台灣代理商永鑫多媒體董事長、俊貿國際公司董事長，他2016年出售台南新永安有線電視，進帳數十億元，2017年初，砸22億元買下台北市西寧南路大樓，另外在漢中街、峨嵋街、武昌街都有房產，合計約百億元身價，成為西門町房地產的一號要角人物，2020年4月，更以俊貿國際加碼買進生技公司三顧（3224），成為最大法人股東。

▲徐國峰居間連繫被害人參與投資，也被以共犯身分起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

擁有博士學位的陳柏良，則是從2014年起，就和友人徐國峰一起，宣稱握有「賈博士團隊」的高端先進技術，可以過濾牛樟芝毒素及小分子細化，2人遊說綠興國際公司負責人吳旭昇共同研發萃取牛樟芝，為了取信吳旭昇，陳柏良偽造與「台北醫學大學生化學科」簽訂的「產學合作意向書」，以及「合作意向書」。

吳旭昇因資金較為不足，把這個投資訊息LINE吳振隆，吳振隆豪爽投資開設瑪神凱瑞生化科技公司，統籌研發新藥，沒想到陳柏良開始以「儀器買賣」、「委託研究服務」、「新藥開發委託服務」等各式各樣的名目，陸續向瑪神公司請款累計達3億5569萬多元。

檢調單位獲報後展開搜索約談，原本以為介紹吳振隆投資的吳旭昇，也是詐欺共犯，後來發現吳旭昇也是受騙者、3日以罪嫌不足處分不起訴吳旭昇，另依詐欺取財、偽造文書等罪起訴陳柏良、徐國峰、以及協助製造資金斷點的記仁和等4人。