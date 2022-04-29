獎勵美女特助抓內賊贈100萬　補教名師劉毅食言挨告結果出爐

▲英語補教名師劉毅（右）遭前特助李女（左）提告索討肅貪獎金。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者黃哲民／台北報導

知名英語補教老師劉毅於2019年，獎勵時任他名譽特助的李女查獲公司內部「集體貪污大案」，辦慶功宴當眾贈送李女100萬元大禮，講好分10期付清，但僅給40萬元就因2人鬧翻而喊停，李女提告催討剩餘的60萬元，台北地院審理認定這筆錢屬於「贈與」性質，劉男已依法表明撤銷贈與，因此判李女敗訴，可上訴。

本名劉曉山的劉毅，與年輕、外貌姣好的李女另有偽造文書糾紛，起因於李女離職之初，仍掛名劉男經營的4家補習班負責人，劉男擅自蓋用李女印章變更登記，因此另案被判刑5月、緩刑2年定讞。李女曾當庭說出和劉毅鬧翻主因，是管家幫劉毅買薑汁奶茶但買錯，劉毅罵她粗話遷怒，劉毅反指李女每天吵著要錢。

本案李女提告指稱，2010年10月起任職劉毅的英文教育機構擔任劉毅的特助，負責辦理劉毅交辦事項並管理旗下4家文理短期補習班，她在2018年間離職，後因劉毅表示公司內部員工貪污情形嚴重、每月至少虧損300萬元，請她擔任無給職的名譽特助，幫忙對帳與揪出貪污員工。

李女說，劉毅當時言明只要她查獲不法，「不論金額多寡，都會給予獎金100萬元」，她在隔年（2019年）10月上任，果真發現員工挪用公款，劉毅當眾表揚她，宣稱為了方便作帳，約定分10期、每期10萬元支付獎金共100萬元給她，但僅付40萬元就停發，她催告無效，因此要求劉毅付清委任她所應付的剩餘酬勞60萬元。

劉毅承認因肯定李女查到內部員工集體貪污、居功厥偉，所以答應給李女100萬元獎金，但這筆錢不是委任性質的報酬，而是贈與關係，他不想再給剩餘的60萬元，因此依法撤銷對李女的贈與。劉毅還聲稱，雖請李女擔任無薪的名譽特助，可是他另外出錢給李女經營養生館。

法官查明，劉毅2019年12月曾開慶功宴，當眾表揚李女「主動破獲補習班集體貪污大案，記大功兩次，並發獎金100萬元」、「領完100萬元為止」等語，現場還有大型支票道具拍照紀念，但李女和證人所言，都無法證明這100萬元，是李女受劉毅「委任」查貪之前，雙方就說好的報酬。

法官指李女始終沒舉出當時抓到員工挪用公款的具體事證，所以法官採信劉毅聲稱本案獎金屬於「贈與」的辯解，法官並認定本案贈與性質依法可不具備任何理由就撤銷，加上劉毅已當庭表明撤銷，所以李女無權要求劉毅付清剩餘的60萬元，據此判李女敗訴，可上訴。