新北推動全齡共融遊戲場　公園健身護身心靈健康

▲板橋區環河公園體健設施區域。（圖／新北市景觀處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市持續推動公園全齡、特色及共融遊戲場的改善，自2019年起已完成81處全齡、特色及共融遊戲場改善，至2022年底更要達到百座，不妨帶著孩子到新北市公園走走，維持身心靈的健康。

景觀處表示，位在大漢溪及湳仔溪旁板橋區環河公園，結合當地特色，精心設計招潮蟹遊具外，還有攀爬溜滑梯等生態造景遊具、全齡體健設施及重新鋪設的PU跑道，不分男女老少皆適合至此運動及遊憩；新莊頭前運動公園，有樹梢觀察站可以讓孩子有不同視野，還有溜滑梯、原木探險區、沙坑、彈跳床等遊戲設施，相當適合親子同遊。

▲「城市覓徑」中和區自強公園不同路徑各有特色。

此外，新北市景觀處結合本市公園周邊環境打造成都市森林，推動「城市覓徑」計畫，如中和自強公園就以此計畫為主軸規劃3條路線，分別是：「輕爬山路線」全長約600公尺；「微健行路線」全長約500公尺；「逍遙遊路線」全長約520公尺，讓市民體驗不同挑戰性的登山行程。

景觀處長林俊德提醒，近日疫情升溫，為維護大眾健康，提醒民眾於公園活動時，需持續保持社交距離、戴口罩及勤洗手的防疫習慣，保護自己和他人的安全。

▲板橋區環河公園PU跑道區域。

▲新莊區頭前運動公園。

▲新莊區頭前運動公園兒童遊戲場。

▲「城市覓徑」中和區自強公園。

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