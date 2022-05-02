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「台灣藍帶學校」老師授課　新北傳統小吃創業技能班開訓

▲「台灣藍帶」穀研所老師授課 新北傳統小吃創業技能班開訓。（圖／新北市勞工局提供）

▲「台灣藍帶學校」老師授課，新北傳統小吃創業技能班開訓。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市職業訓練中心突破萬難，首度與號稱「台灣藍帶學校」的中華穀類食品工業技術研究所，攜手推出「傳統小吃創業技能班」，2日上午由勞工局長陳瑞嘉、穀研所長施坤河共同主持開訓典禮。參訓30位學員，將接受為期5週的密集訓練，學習中式麵食和台灣傳統小吃的製作技巧。

勞工局長陳瑞嘉表示，中華穀研所曾經培養出世界麵包冠軍吳寶春、武子靖師徒，每次開課即秒殺，比較專注在菁英選手培訓，較少接受公部門委託，他特別動用20多年的交情多次拜託，今年終於爭取到合作機會，期待借重豐富的傳統食品教學經驗，提供失業勞工朋友更好的課程選擇。

▲「台灣藍帶」穀研所老師授課 新北傳統小吃創業技能班開訓。（圖／新北市勞工局提供）

▲新北勞工局長陳瑞嘉（前排中）、中華穀研所長施坤河（前排左3）。

穀研所長施坤河指出，穀研所授課老師都是一時之選，絕對會傾囊相授「不會藏步」。他特別提醒學員看老師示範，別急著拍照，重點要看懂、多做筆記，日後才能好好消化。也鼓勵學員把握團體學習機會多交流、觀察並分析彼此成品差異。「技能就是實際累積的經驗」、「趁著機會多累積自己的database」，希望大家結業後在就業或創意路上都能更順利。

參訓學員鍾鴻耀表示，自己開過小吃店，也曾在連鎖的「五花馬水餃館」擔任過內場廚師，還有在連鎖早餐店「弘爺漢堡」擔任行政部門主管，目前取得丙級烘焙相關證照。「之前就聽聞穀研所在業界的名氣，這次有機會參加這個課程，當然要好好把握。」他想藉由課程習得各種中式麵食的製作與料理廚藝，進而逐步考取相關證照，豐富自己的創業路。

▲「台灣藍帶」穀研所老師授課 新北傳統小吃創業技能班開訓。（圖／新北市勞工局提供）

▲參訓學員徐萍萍（左）、鍾鴻耀（右）將藉5週集訓課，學習中式麵食和台灣傳統小吃等製作技巧。

學員徐萍萍則表示，自己曾在美國念到碩士，回台後從事整合行銷相關工作，但她心中還是燃著一個熾熱的「料理魂」。她曾經報名穀研所開設的肉品料理課程，「穀研所老師不單單教授食物配方、烹煮，還會讓學員思考如何改良產品，像是同樣材料在不同溫度、不同水糖比例的變化下，創造出截然不同的口感。」所以這次職訓中心與穀研所合作開課，徐萍萍毫不猶豫搶先報名獲得學習機會。

職訓中心表示，「傳統小吃創業技能班」在穀研所場地進行全日制訓練，以中式米、麵食及台灣小吃為主，傳授荷葉餅、燒賣、八寶粥、牛肉麵、脆麻花、甜年糕等超過60個品項的製作技巧，協助失業勞工順利就業或獨立創業。有興趣請搜尋「新北勞動雲」並於首頁連結「職訓補給站」或電洽：02-8969-2150將有專人為您服務。

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