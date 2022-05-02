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開除確診者+提告？老闆怒還原「現在員工怎麼了！」他PO截圖再打臉

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲有網友指控，因快篩陽被開除。點圖可放大。（圖／翻攝自爆料公社）

5／2　22：09更新：女老闆說法

記者閔文昱／綜合報導

一名男網友發文指控，他日前因身體不適而自行快篩，豈料篩出兩條線後便被咖啡店開除，事後按照流程要提供接觸者資料給新北市衛生局，結果反被咖啡廳提告，引發網友關注。對此，女老闆也出面回擊，直言「到底⋯現在員工怎麼了？」不過該名員工也貼出對話截圖，再度掀起熱議。

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本站稍早報導《回報確診被開除！他提供「接觸者資料」老闆怒開告　超扯對話曝》，該名男網友在北市某家即將開幕的咖啡廳工作，日前得知自己快篩陽性後，竟被老闆直接開除，事後他依新北市衛生局要求，向老闆要接觸者資料以協助疫調，還被對方以「不實的指控」為由提出告訴，讓他相當無言，將事件PO上爆料公社、Dcard，引發關注。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO公布與老闆對話。點圖可放大。（圖／翻攝自爆料公社、Dcard）

女老闆事後在臉書咖啡社團澄清「不是這樣」，表示這名員工上了2天班後，就要請4天假，但因後面2天有豆商要來試豆，因此她也向男網友請求，「這2天可以不要請嗎？」但對方卻直接回絕「不可以」，讓她不禁反問網友，「試問，做老闆能接受嗎？」

女老闆又稱，該名員工在4／30上班時，當天店長休假，結果該員工竟在下午2點到3點之間自行關門下班了，也沒通知她，保全也沒有設定，讓她傻眼直呼，「到底⋯現在員工怎麼了？到底是怎樣？」

▲老闆出面澄清。（圖／翻攝自Facebook／台灣咖啡師交流協會）

▲老闆出面澄清。（圖／翻攝自Facebook／台灣咖啡師交流協會）

為此，該名員工也貼出對話截圖說明，表示請假日期為22、23、25、26號，其中25、26號要帶外公到大醫院回診，因此請假，而女老闆見狀後則回覆，「明天說，晚安。」另外，針對30日早退一事，他回應，店裡籌備期的上班時間是上午 11點到下午5點，當天店裡要來裝修家具，相關主管有詢問他可否提早到上午9點上班，事情弄完就可提早離開，因此他當天的工作時間是上午9點到下午3點。

▲男網友回應老闆說法。（圖／翻攝自Dcard）

▲男網友回應老闆說法。（圖／翻攝自Dcard，下同）

員工回應曝光後，許多網友也紛紛湧入女老闆臉書開酸，「可以不要因為確診開除員工嗎？」、「真的是慣老闆耶」，而女老闆也一一回嗆，「你是誰？比我還清楚這位員工是嗎？可以請教你他怎麼了？我對他這麼好，他哪兒有問題？到底這人為人？告訴我吧」、「還是這位員工，看到我的金馬桶，以為我很有錢。唉⋯無奈」、「你不要不知道來龍去脈，再亂傳我可以提告你」。

▲男網友回應老闆說法。（圖／翻攝自Dcard）

《ETtoday新聞雲》記者實際詢問咖啡店女老闆，對方表示，她並不是因為王先生（該名男網友）確診才開除他，而是因為王先生本來就還在試用期，而試用期為3個月，王男自己也知道現在還在試用期，結果12天內他就請假4天，讓她覺得很不合適，不過還是想給他機會，因此讓他做到4/30，想不到剛好得知他快篩陽，「就這麼剛好。」

女老闆透露，王男30日告知她快篩陽後，結果店長隔天一早竟發現王男在附近早餐店吃早餐，還很悠閒坐在窗邊，店長還再次確認，「店長魂都嚇飛了，那是公共場合怎麼快篩陽還去？因此覺得王人格讓我很害怕。」

女老闆指出，自己快篩是陰性，明天會拿快篩試劑給店長檢測，並請店長先不要到店裡，確定沒問題再來。另外，她也強調，本來4月底就要試營運，但是疫情所以延後，為了顧及店長和王生計，即便店內還在裝潢還是請他們來，沒有因為延後試營運而不給薪水，「對待店長跟王男也都很好，不知道事情怎麼會變成這樣子。」

針對王男早退一事，女老闆提到，她並沒答應王男可以提早回去，當時交代桌子要擦，結果還有一層灰，讓她再次認為王男不適合，而現在試營運，店長要教王SOP，結果他不來，表示寫好給他就好，相當不配合。女老闆解釋，訊息中所說的「不用來了」，本意是要王好好休息，但她因為太過匆忙才打說不用來，造成誤解，再次強調她真的不是因為確診而開除王男，只是時間剛好對到還在試用期。

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