路易莎必點飲品不是咖啡！　常客指名「1系列」：唯一推薦

▲路易莎是許多民眾聊天、讀書的好去處。（圖／路易莎提供）

記者陳怡靜／綜合報導

連鎖咖啡廳路易莎是許多人的愛店，不僅品項多，價格也實惠，是不少民眾聊天和學生族群讀書的好去處。一名網友表示，自己到路易莎內用，卻不知道該點什麼來喝，貼文一出，眾人幾乎一面倒推「1系列」，大讚「便宜又好喝」。

原PO近日在PTT八卦板上以「路易莎推薦飲料」為題發問，他表示想到路易莎用電腦，平時也算是熟客，幾乎都點愛丁堡、柳橙綠和芒果綠，這次想嘗試新口味卻不知如何選擇，「已經在櫃前看五分鐘，太尷尬了！可以幫我選一下飲料嗎？」

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貼文一出，不少網友紛紛留言，「黑糖雪點鮮奶茶，升級燕麥」、「焙茶鮮奶茶」、「莊園級拿鐵」、「清檸國寶茶微糖」、「義式巧克力」、「英式紅茶拿鐵，一定選去冰微糖」、「橘皮拿鐵，沒喝過別說去過路易莎」，「無糖紅茶，不會澀的店家之一」。

▲「嚴選在地小農牧場系列」獲得最多網友的推薦。（圖／路易莎提供）

不過最多網友指名「嚴選在地小農牧場系列」的飲品，「黑糖水+鮮奶泡在上面，黑糖小農鮮奶」、「小農雪點鮮奶茶」、「小農拿鐵半糖少冰」、「唯一推薦小農雪點鮮奶茶熱的三分」、「小農拿鐵，便宜好喝」。