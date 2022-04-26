他入職5天被開除　公司列「超扯7理由」：一天尿尿2次，頻率太高

▲上班族一天跑廁所2次「太頻繁」被開除，網友看傻眼：「什麼鬼公司」。（示意圖／資料照）

網搜小組／趙蔡州報導

一名男網友在Dcard表示，他日前應徵進入一間公司工作，不料5天後公司就拿「超扯理由」要開除他，包含「1天上2次廁所」、「104還沒關閉，一定還在找工作，對公司沒向心力」等，接著又說可以再給機會，但必須減薪10%，氣得他果斷拒絕。

原PO在Dcard以「尿尿太多被開除」為題表示，他日前應徵進入一間公司工作，不料5天後就被公司依7個理由開除（資遣），分別如下。

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1.公司任何地方（包含廁所）都需要刷門禁卡，公司拿出紀錄說他一天上2次廁所、每次3分鐘，頻率太高。

2.公司在電腦有裝監視軟體，查看他的LINE私人訊息後，發現他「下班後」會向家人埋怨公司。

3.公司發現他的104履歷還沒關閉，認為他一定還在找工作，對公司沒有向心力。

4.他入職後，發現面試時說的福利，公司前輩都沒有領過，因此特別詢問人資，究竟有沒有福利制度，公司因此認為他「愛計較，沒有把公司當成家」。

5.準時下班。他認為，公司允許彈性40分鐘上下班，他平常都是最早到，在正常下班時間後10分鐘才下班，並無不妥。

6.公司覺得他工作不積極。他解釋，他的前輩在他報到後，「只上班一天，後面就都請假，也沒有交代任何事」，所以就安排他整理前輩的文件。

7.不做筆記。他解釋，公司的工作系統非常複雜，他其實有做非常詳細的筆記，所以這個理由當時被他立刻打臉，公司後來還跟他要筆記，說可以當作之後新人的教材。

▲原PO表示，公司在電腦有裝設監控軟體。（圖／翻攝自Dcard）

原PO透露，公司約談他時聲稱，可以給機會改善，前提是扣薪水10%，最後他仍選擇了離開，隔天公司再次致電詢問：是否願意再嘗試改善？也被果斷拒絕。他認為，公司事後給他非自願離職單，加上幾天假當作補償，所以分享這件事並非討拍，也沒有要攻擊公司，「只是單純分享資遣理由，真的很瞎」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「什麼鬼公司，好可怕」、「所以我上班要裝尿管是不是，根本不能上廁所了呀」、「想開除人又找不到理由吧」、「聽起來就一堆鳥理由」、「題外話，上兩次廁所太少了，要多喝水唷」、「超扯，監控這個侵犯到隱私了吧」、「上廁所跟工作效率無關吧，若能完美完成工作，上廁所又怎麼了」。

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